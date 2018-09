Sportunterricht wieder in der roten und der grünen Halle

Nach zwei Jahren Bauzeit sind die beiden Hallen an der Zinnowwald-Grundschule wieder in Betrieb. Sie wurden denkmalgerecht saniert.

Berlin. Die Zeiten, in denen die Schüler der Zehlendorfer Zinnowwaldgrundschule vor allem draußen Sport machen mussten oder gelegentlich in der Halle der ehemaligen Leistikow-Schule, sind vorbei. Nach zwei Jahren Bauzeit konnten die beiden Einfeldhallen in der Schule an der Wilskistraße in dieser Woche wieder in Betrieb genommen werden.

Als „zwei Schmuckstücke“ bezeichnet Schulleiterin Gudrun Mojen in ihrer Eröffnungsansprache die Hallen mit elastischem Boden, Prallwänden und Sportfeldlinien. Das Sporthallengebäude ist mit insgesamt 2,8 Millionen Euro denkmalgerecht saniert worden. Der wichtigste Punkt: Die einfach verglasten Fenster wurden durch eine neue ballwurfsichere Isolierverglasung ergänzt.

„Die Kinder mussten im Winter teilweise in dicken Pullovern und Mütze Sport machen“, sagt die Architektin Claudia Liss, die mit der Sanierung beauftragt war. Unter acht Grad hätte es gar keinen Sportunterricht gegeben. Die Architektin hat die Innenbereiche auf der Grundlage von historischen Fotos aus den 1930er-Jahren nachgestaltet. So wurde der alte Anstrich – die Halle im Erdgeschoss in roten Farben und die Halle darüber im ersten Stock in grünen Farben – wiederhergestellt. Modernisiert sind auch die Umkleide- und Sanitärbereiche, sowie alle technischen Anlagen.

An der Zinnowwaldgrundschule, die 1932 als eine der modernsten Schulen in Berlin mit viel Licht und Farbe eröffnet wurde, sind bereits die Aula, der Brandschutz und der Schallschutz neu gemacht worden. Die Sporthalle sei jetzt ein weiterer Meilenstein, so Schulleiterin Gudrun Mojen.