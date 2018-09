Berliner Bezirke - aus einer anderen Perspektive

Der Lichterfelder Christian Wagner hat ungewöhnliche Motive in der Stadt gesucht. Zu sehen sind sie in dem Kalender "Hidden Places".

Berlin. Gerade hat sich der Senat vorgenommen, die Touristenströme in die Außenbezirke zu lenken. Da passt der Bezirke-Kalender für 2019 von Christian Wagner gerade richtig in das Konzept. Der Lichterfelder ist durch die Stadt gestreift, auf der Suche nach ungewöhnlichen Motiven. Berlin sei mehr als das Brandenburger Tor und der Fernsehturm, sagt Wagner. Es müsse auch nicht immer „typisch Neukölln“ sein. Dieser Bezirk wird zum Beispiel mit einer verträumten Ansicht von Schloss Britz symbolisiert - einer anderen Seite von Neukölln. Der Kalender „Berlin Hidden-Places“ ist jetzt erschienen und unter anderem in der Buchhandlung Hugendubel in der Steglitzer Schloßstraße zu bekommen.



Von den zwölf Bezirken ist Steglitz-Zehlendorf als einziger mit zwei Ansichten vertreten: Auf dem Titelbild ist der Bierpinsel zu sehen und auf dem Kalenderblatt vom Januar ist die Löwenskulptur in Heckeshorn abgebildet.

Mehrere Gründe für besondere Aufmerksamkeit

Diese besondere Aufmerksamkeit für den Südwesten hat gleich mehrere Gründe. Zum einen ist Christian Wagner in Zehlendorf geboren und hat in den vergangenen 57 Jahren immer im Bezirk gewohnt. Mit dem Löwen in Heckeshorn verbinde er schöne Kindheitserinnerung, erzählt der Chef der PR-Agentur Scantinental. Seine Großeltern wohnten am Großen Wannsee. Der Sonntag war für sie reserviert. Erst gab es Mittagessen – oft Fleisch und Klöße – und dann einen Spaziergang. Der führte immer mal wieder zum Löwen, der hoch oben auf einem Sockel thront und über den Wannsee blickt. Christian Wagner fand ihn einfach nur „beeindruckend“ als Kind.



Der Bierpinsel wiederum steht für den „Sinn des Kalenders“ so Wagner. Ungewöhnliche Motive oder Blicke wolle er zeigen. Und so ist auch der Bierpinsel nicht in seiner ganzen Größe zu sehen sondern in einer Perspektive vom Fuß aus.

Andere Optiken von Berlin

Wagner, der vor seiner Firmengründung bei der Messe Berlin gearbeitet hat, ist durch die Stadt gestreift, um andere Optiken von Berlin zu finden. So ist Charlottenburg-Wilmersdorf mit der Kurfürstendamm-Brücke in Halensee vertreten, „noch ohne die unzähligen Liebesschlösser“, sagt Wagner. Die rote Telefonzelle – die nach einem kurzen Umzug vor das Rathaus wieder an der Greenwich-Promenade gelandet ist - steht für Reinickendorf. Pankow ist mit der Alten Mälzerei vertreten – „wo die Gentrifizierung voll zugeschlagen hat“, so der Fotograf. Und in Marzahn-Hellersdorf sind keine Hochhäuser zu sehen. Auf dem Kalenderblatt vom September ist eine mit Graffiti besprühte Fernwärmeleitung abgebildet, die durch das Wuhletal führt. „Es ist eine subjektive Auswahl“, erläutert Wagner.

Aber es seien alles Orte, die zu Berlin dazugehörten und diese Stadt ausmachten. Und die für Touristen mindestens genauso spannend sind wie das Brandenburger Tor.

Berlin - Hidden Places, Fotos: Nasrin Khan-Wagner, Christian Wagner, ISBN 978-3-00-060598-7, 19,90 Euro