Für die Sanierung des U-Bahnhofs am Rathaus Steglitz musste der Eingang unter dem alten Rathaus jetzt geschlossen werden.

Sanierung der U9 Eingang zur U9 am Rathaus Steglitz geschlossen

Berlin. Der Bahnhof "Rathaus Steglitz" der U9 wird derzeit saniert. Dazu gehören auch die Ausgänge. Während zuvor der Ausgang auf dem Hermann-Ehlers-Platz lange Zeit für die Neugestaltung geschlossen war, können BVG-Kunden derzeit den Eingang unter dem alten Rathaus Steglitz nicht mehr nutzen. Die Tür wurde verschlossen. "Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Sommer 2019 dauern", sagt Markus Falkner, Sprecher der BVG. Die Sanierung des Ein- und Ausgangsbereichs finde in Abstimmung mit dem Denkmalschutz statt, denn das Rathaus sei ein geschütztes Baudenkmal.

Hinter den verschlossenen Türen werden die Boden-, Wand- und Deckenbeläge komplett entfernt und erneuert. An der Außenfassade wird die schadhafte Klinkerverkleidung durch den bereits im Innenraum genutzten Granitbelag ersetzt. Auch die komplette Treppenanlage, also die Lauf- und Fahrtreppe, soll erneuert werden. Außerdem werden neue Technikräume für die Fahrtreppe geschaffen.

"Da wir weitgehend bei laufenden U-Bahnbetrieb bauen, werden die Arbeiten zur Grundinstandsetzung am Bahnhof Rathaus Steglitz noch bis voraussichtlich 2022 laufen", sagt Markus Falkner. Am Bahnhof Schloßstraße würde die Sanierung wahrscheinlich noch bis voraussichtlich bis 2024 dauern. Die BVG investiert an beiden Bahnhöfen etwa 37 Millionen Euro.