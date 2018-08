Am Donnerstagabend ist in Lankwitz ist ein Wasserrohr gebrochen. Mehrere Straßen mussten gesperrt werden.

Berlin. Nach einem Wasserrohrbruch am Kamenzer Damm in Lankwitz am Donnerstagabend sind mehrere Straßen überflutet worden. Die Feuerwehr rückte mit einem Kran an, um eine Laterne umzulegen. Am Kamenzer Damm klaffte ein größeres Loch. Weitere Informationen gab es vorerst nicht.

( BM )