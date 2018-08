Hier gibt es frisches Bier aus der Nachbarschaft

Berlin. 500 Jahre Reinheitsgebot – der 23. April 2016 war nicht nur ein besonderes Datum für alle Freunde des gepflegten Bieres. Diesen Tag wählten auch einige Zehlendorfer, um einen Verein zu gründen, der die Kunst des Bierbrauens im Südwesten wieder aufleben lassen sollte. Die Zehlendorf-Lichterfelder Braugesellschaft, kurz Zehli-Bräu, will das „Bier von hier“ herstellen, so Vereinsgründer Sven Herzog. In diesem Fall gern aus Zehlendorf und Lichterfelde.

Das kann jetzt zum dritten Mal verkostet werden: Am kommenden Sonnabend veranstaltet der Verein ein „Kleines Braufest Südwest“ auf der Domäne Dahlem. Dabei stellt der Verein sein neues Jahrgangsbier vor. Mit dabei ist auch die Brauerei Malz & Moritz, die seit Kurzem die Braukunst im Berliner Südwesten wieder aufleben lässt. Das junge Unternehmen ist gerade in das ehemalige Goerzwerk in Lichterfelde gezogen.

Experimente mit Hopfen und Malz

Die Urlaube in Bayern – „wo jedes Dorf sein eigenes Bier braut“ – haben Sven Herzog auf die Idee gebracht, mehr für die Bierkultur in seinem Kiez zu tun. Schon als Jugendlicher habe er gedacht, wie schade es sei, dass es keine eigene Brauerei in Zehlendorf gebe, erzählt der Bankkaufmann. Der 50-Jährige ist an der Krummen Lanke aufgewachsen. Mit einigen Freunden fing er 2012 an, mit Hopfen und Malz zu experimentieren.

Zehli-Rot hieß das erste Bier, das an das fränkische Rotbier erinnert – karamellig und vollmundig. Zur Vereinsgründung im Bahnhof Lichterfelde-West wurden 800 Liter ausgeschenkt. Das Rezept – immer ein Zusammenspiel verschiedener Malze und Hopfensorten sowie Brau- und Lagerzeiten – wurde von Vereinsmitgliedern in der Heimbrauerei entwickelt und anschließend auf der Anlage der Brauerei Malz & Moritz produziert.

Die junge Brauerei wurde 2015 gegründet und ist gerade mit Lager und Büro an die Goerzallee 299 gezogen. Im Hof ist ein Biergarten aufgebaut, der von Dienstag bis Freitag ab 15 Uhr geöffnet hat. Dort kann das Bier – darunter ein „Blonde Ale“ und ein „Pale Ale“ – zum Feierabend getrunken werden. Dazu gibt es einen Hofverkauf. Bis zum Herbst soll auch die Brauanlage auf dem Lichterfelder Gelände stehen und in Betrieb sein. Der Verein und Geschäftsführer Julian von Angern arbeiten eng zusammen, denn schließlich hat Sven Herzog dank der Privatbrauerei schon ein Vereinsziel erreicht: Es gibt wieder eine Brauerei im Südwesten. Das nächste Ziel ist eine eigne Vereinsbrauerei.

Jedes Jahr braut der Verein eine neue Biersorte. 2016 war es das Berliner Zoigl, 2017 das „Sun Ale“, die beide auf den Braufesten im Biergarten von „Maria und Josef“ in Lichterfelde ausgeschenkt wurden. In diesem Jahr ist das Braufest zum ersten Mal auf der Domäne Dahlem. Dazu gibt es ein besonderes Bier. Das „Zehli-Rotbier“ ist auf der Grundlage des Berliner Zoigl entstanden, allerdings mit der Hopfensorte Hallertauer mittelfrüh – ein Edelprodukt, das ein feines aromatisches Bier mit 5,1 Prozent ergibt.

Die Braukultur und der Spaß stehen im Vordergrund

Auch auf der Berliner Biermeile auf der Karl-Marx-Allee in Friedrichshain hat sich der Verein schon vorgestellt. „Im Vordergrund steht die Braukultur, der Spaß mit anderen Leuten, die schöne Atmosphäre“, sagt Sven Herzog. Als Verein würden weder das Geldverdienen noch eine Selbstständigkeit ein Thema sein. Wichtig sei, das besondere regionale Bier zu entwickeln „Allein von der Rohstoffauswahl ist es dann nicht vergleichbar mit den Industriebieren“, so der Vereinschef.

Auf dem diesjährigen Braufest, sind noch weitere Vereine und Manufakturen vertreten, „die Wert auf Qualität und Handwerk legen“ so Julian von Angern. Dazu gehören die Braufreunde Berlin, die Braumanufaktur Forsthaus Templin aus Potsdam, die Köpenicker Brauerei Heldenblut und die Brauerei Meierei aus Potsdam. Es wird ein Schaubrauen geben – an einem Stand wird ein Brautag nachgestellt.

Kleines Braufest Südwest, Sonnabend, 25. August, Domäne Dahlem, Königin-Luise-Straße 49, 15.30 bis 22 Uhr, Verein unter www.zehli.berlin, Kontakt info@zehli.berlin

Kleine Brauereien:

Hausbrauerei Eschenbräu

Alle vier Wochen bietet die Weddinger Brauerei ein Selbstgebrautes an. Noch bis Ende August gibt es das „Amber Rocket“, dann folgt das „Baltic Porter“. Verkostet werden kann es im Moment täglich ab 15 Uhr in der Gaststätte und im Biergarten mit 200 Plätzen an der Triftstraße 67.

Privatbrauerei am Rollberg

Die Brauanlage in Neukölln, Am Sudhaus 3, ist direkt vom Ausschank aus zu sehen. Im Moment entsteht in den Braukesseln ein leichtes hopfiges Sommerbier. Vor Ort kann es immer freitags und sonnabends von 17 bis 23.30 Uhr (Raucherausschank ab 18) getrunken werden.

BRLO Brwhouse

Brauerei, Restaurant, Bar und Biergarten (tgl. ab 12 Uhr) befinden sich direkt am Gleisdreieck in Kreuzberg an der Schöneberger Straße. Gebraut werden die Stammsorten Helles, Pale Ale, German IPA, Porter und Berliner Weiße, aber auch saisonale Experimente.

Schoppe Bräu

Die Brauer von Schoppe Bräu haben 2001 mit dem Brauen ihrer eigenen Biere in Kreuzberg angefangen. Heute hat Thorsten Schoppe seine Brauerei am Pfefferberg in Prenzlauer Berg. Verkostet werden kann sein Bier in der Schankhalle an der Schönhause Alle 176 täglich außer Montag ab 16 Uhr.

