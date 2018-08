Hitze-Sommer: Saisonverlängerung für das Bad am Insulaner

Das Sommerbad am Insulaner geht in die Saisonverlängerung

Das Sommerbad am Insulaner in Steglitz wird noch bis zum 16. September verlängert. Die Freibäder könnten eine Bestmarke erreichen.

Berlin. Dank des Rekord-Sommers sind auch die Berliner Bäder auf Rekord-Kurs bei den Besucherzahlen. Pünktlich zur nächsten Super-Hitze in dieser Woche verkündet das Sommerbad am Insulaner jetzt eine Saisonverlängerung.

Das Bad in Steglitz wird nun bis zum 16. September geöffnet bleiben und nicht, wie zuerst vorgesehen, bis zum 2. September, wie es in einer aktuellen Pressemitteilung heißt. Am Dienstag werden die Zahlen des bislang drittbesten Freibadjahres aller Wahrscheinlichkeit nach überschritten. 2013 konnten die Freibäder insgesamt 1,57 Millionen Besucher vermelden, 2006 waren es 1,72 Millionen und im Jahr 2003 sogar 2,07 Millionen. „Die Chancen stehen gut, in dieser Saison eine neue Bestmarke zu erreichen“, so Andreas Scholz-Fleischmann, Vorstandsvorsitzender der Berliner Bäder.

Dabei erklärte Scholz-Fleischmann erst kürzlich dem Tagesspiegel, dass den Bäderbetrieben Personal fehle und es deshalb an ein Wunder grenze, die Bäder alle offen zu halten. „Wir haben Sicherheitsvorschriften und brauchen Rettungsschwimmer. Bisher konnten wir das durch das große Engagement unserer Beschäftigten ausgleichen. Aber insgesamt fehlen uns 40 Mitarbeiter.“ In den Hallenbädern wurde deshalb schon Personal abgezogen, um die Freibäder zu unterstützen.

Aufgrund des hohen Besucher-Ansturms waren die Freibäder in Berlin teilwiese bereits am Limit. Wegen Sicherheitsbedenken gab es unter anderem im Sommerbad in Pankow Ende Juli Einlassstopps. Besucher mussten bis zu einer Stunde Wartezeit einrechnen.

( jhe )