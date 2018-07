Sperrung der Bahnhöfe: U9 wird ab Freitag zur Baustelle

Berlin. Von Freitag an bleiben im Berliner Südwesten die U-Bahnhöfe Rathaus Steglitz und Schloßstraße gut sechs Wochen lang geschlossen. Grund sind Bauarbeiten, einen Ersatzverkehr gibt es nicht.

Bis 19. August müssen die U-Bahn-Fahrgäste auf reguläre BVG-Buslinien oder auf die fast parallel fahrende S-Bahn umsteigen. Die beiden Stationen an der U9 werden bereits seit 2015/2016 umfangreich erneuert, bislang aber weitgehend nachts und bei laufendem Betrieb. Nun steht die Sanierung der Tunnelwände hinter den Gleisen an, ein Zugbetrieb ist dann nicht mehr möglich.

Im Fokus steht dabei eines ihrer wichtigsten und langwierigsten Projekte: Die rund 37 Millionen Euro teure Modernisierung der Bahnhöfe Rathaus Steglitz und Schloßstraße. Aber auch an der U3 sowie mehreren Tramlinien wird kräftig gebaut. „In den Schulferien haben wir deutlich weniger Fahrgäste als sonst, daher werden umfassendere Arbeiten in die Sommerzeit gelegt“, begründet ein BVG-Sprecher die Konzentration der Projekte.

Endstation am am Walther-Schreiber-Platz

An den U-Bahnhöfen Rathaus Steglitz und Schloßstraße sind Bauarbeiter im Auftrag der BVG bereits seit 2015 mal mehr, mal weniger intensiv zu Gange. Gebaut wurde bislang überwiegend nachts oder tagsüber bei laufendem Betrieb. Nun steht allerdings die Sanierung der Betonwände unmittelbar hinter den Gleisen an. U-Bahnzüge können da nicht gleichzeitig ein- und ausfahren.

Aus diesem Grund werden die beide Bahnhöfe ab Freitagmorgen für gut sechs Wochen geschlossen. Bis voraussichtlich 19. August ist deshalb für die U9 im Südwesten bereits am Walther-Schreiber-Platz Endstation, teilten die Verkehrsbetriebe am Mittwoch mit. Ein spezieller Ersatzverkehr für die U-Bahn wird in diesem Bereich nicht eingerichtet. Die BVG verweist vielmehr auf die regulären Buslinien, die in diesem Bereich bedient werden. Parallel zur U-Bahn fahren der M48 und der M85. Eine weitere Alternative ist die S-Bahn. Der S-Bahnhof Feuerbachstraße liegt laut BVG nur 300 Meter vom Walther-Schreiber-Platz entfernt, von dort aus ist es mit der S1 nur eine Station bis zum Bahnhof Rathaus Steglitz.

Beton bröckelt an vielenStellen in den Bahnhöfen

Die vom Berliner Nachkriegs-Architekten Rainer G. Rümmler konzipierten U-Bahnhöfe Rathaus Steglitz und Schloßstraße wurden 1974 im Zuge der U9-Verlängerung in Richtung Süden eröffnet , beide Stationen sind inzwischen arg in die Jahre gekommen. Vor allem der Beton bröckelt an vielen Stellen.

Der U-Bahnhof Rathaus Steglitz hat zudem die Besonderheit, dass der Senat ihn vor gut 50 Jahren auch als Station für die Linie U10 konzipierte. Der Senat ließ daher unter der Schloßstraße bis zum Hermann-Ehlers-Platz einen doppelgeschossigen Tunnel für die U9 und U10 bauen. Die U10 sollte ursprünglich über Klinikum Steglitz (heute: Campus Benjamin Franklin der Charité) zur Drakestraße (Wiesenbaude) führen. Die Planungen für die U10 genossen bis 1984 hohe Priorität, verloren dann aber wegen des Parallelverkehrs zur S-Bahn an Bedeutung und wurden nach dem Mauerfall endgültig beerdigt. Nun werden errichtete Vorratsbauten teilweise wieder abgerissen und zurückgebaut.

Arbeiten dauern länger an

Die BVG investiert nach eigenen Angaben in die Sanierung des U-Bahnhofs Rathaus Steglitz 23,2 Millionen Euro, für die Arbeiten am Bahnhof Schloßstraße stehen 13,8 Millionen Euro bereit. Noch im Vorjahr hieß es, die Modernisierung wird bis zum Jahr 2020 dauern, nun spricht die BVG davon, dass die Arbeiten „voraussichtlich 2021“ abgeschlossen sein werden.

Die Arbeiten an der U9 sind das wichtigste, aber längst nicht das einzige Projekt der BVG im diesjährigen Bausommer. So will die BVG weitere Anstrengungen unternehmen, damit mehr U-Bahnhöfe barrierefrei und damit auch für Menschen mit Behinderungen besser erreichbar sind. Dazu erhalten jetzt die U-Bahnhöfe Podbielskiallee, Freie Universität (Thielplatz) und Oskar-Helene-Heim an der Linie U3 Aufzüge. Wie schon im Vorjahr wird der Zugverkehr auf der Linie dafür während der Semesterferien an den Berliner Universitäten gut vier Wochen lang unterbrochen.

Laut einem BVG-Sprecher fahren vom 20. August bis 16. September zwischen den Stationen Breitenbachplatz und Krumme Lanke ersatzweise Busse. Die drei Aufzüge sollen wie geplant in diesem Jahr in Betrieb gehen, so der BVG-Sprecher.

BVG erneuert auch Gleise der Tram am Hackeschen Markt

Ein weiterer Bau-Schwerpunkt sind Erneuerungsarbeiten am Schienennetz der Straßenbahn. Bereits seit dem 23. Juni werden die Gleise für die Linie M4 zwischen den Kreuzungen Greifswalder und Danziger Straße sowie Mollstraße und Otto-Braun-Straße erneuert. Am 23. Juli beginnt die nächste Bauphase, dann werden die Gleise in der Gontardstraße ausgetauscht. Auf den Tram-Linien M4 und M5 fahren die Bahnen dann eine Umleitung über die Mollstraße und die Karl-Liebknecht-Straße zum Hackeschen Markt.

Ab dem 6. August wird zudem rund um den Hackeschen Markt an den Straßenbahngleisen gearbeitet. Auf den Linien M4 und M5 fahren die Bahnen dann nur bis zum S- und U-Bahnhof Alexanderplatz/Dircksenstraße, die M1 soll eine Umleitung über die Veteranenstraße nutzen.

