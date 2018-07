Fledermäuse stoppen Bauprojekt

Berlin. Erst kippten sie den Baubeginn für das Einheitsdenkmal in Mitte, dann die Arbeiten an der Ringbahnbrücke in Lichtenberg – und aktuell verhindern sie, dass der Umbau der früheren Lungenklinik Heckeshorn in eine Flüchtlingsunterkunft beginnen kann: Die Rede ist von Fledermäusen. Wie das Verwaltungsgericht Berlin am Montag mitteilte, müssen die Arbeiten in Wannsee vorerst gestoppt werden.

Der Grund für den Richterspruch: Die landeseigene Berliner Immobilienmanagement GmbH (BIM) hatte zwar im November 2017 Baugenehmigungen für die Arbeiten zur Umnutzung der Klinikgebäude als Gemeinschaftsunterkunft für insgesamt 502 Flüchtlinge beantragt und auch bekommen. Der Verein Natura Havel e. V. forschte jedoch nach und fand heraus, dass die BIM keinen Antrag auf Zulassung einer naturschutzrechtlichen Ausnahme bei der Senatsverwaltung für Umwelt gestellt hatte. Daraufhin wandte sich der Verein an die für die Überwachung zuständige Untere Naturschutzbehörde des Bezirkes Steglitz-Zehlendorf und beantragte einen Baustopp, bis das entsprechende Papier vorliegt.

Die 24. Kammer des Gerichts gab den Naturschützern recht. Es verpflichtete die Behörde, der BIM die Baumaßnahmen vorläufig zu untersagen. Vor Aufnahme der Arbeiten müsse der Tierbestand zunächst erfasst und sodann ein Konzept für den ökologischen Ausgleich erstellt werden, verlangte die Kammer. Gegen die Entscheidung kann Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht eingelegt werden.

Mehr zum Thema:

Bundesregierung will gegen Insektensterben vorgehen

Auf der Pfaueninsel leben 40 Berliner wie auf dem Dorf