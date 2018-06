Für die Riesenseerose stehen die Besucher Schlange

Botanischer Garten Victoriahaus: Menschen die sich die Victoria-Seerose anschauen in Berlin am 16.06.2018

Eine meterlange Warteschlange hat sich vor der Eingangstür des Victoriahauses im Botanischen Garten gebildet. „Unglaublich, wie voll es dort drin ist“, ruft eine ältere Frau von hinten. Schon von draußen ist zu sehen, was sich im riesigen Glasgebäude abspielt. Eine Mitarbeiterin des Botanischen Gartens steht am Eingangsbereich und versucht unterdessen, den Besuchern die Wartezeit zu verkürzen. Sie bemüht sich, für Unterhaltung zu sorgen und beantwortet auch die Fragen der Gäste. „Wie lange ist denn nun die Schließung des Victoriahauses her?“, will ein Besucher wissen. „Das Haus ist zwölf Jahre lang verschlossen gewesen“, lautet die Antwort der Angestellten, die mit einem mikrofon­ähnlichen Gerät ausgestattet ist.

Nach knapp zehn Minuten nimmt die Wartezeit ein Ende. Zumindest für zwei der Besucher. Die Eingangstür öffnet sich. Ein schwüles Klima, schon fast hitzeartig, verschlägt einem zunächst fast den Atem. Die Schweißperlen auf der Stirn beginnen schon nach kurzer Zeit zu fließen. Mit der Broschüre vom Eingang des Botanischen Gartens lässt sich noch ein Windchen erzeugen, um ein wenig Abkühlung zu erhalten.

Die Seerosenblätter können bis zu 50 Kilogramm tragen

Klick, klick – die Kameras der Besucher sind nicht zu überhören. Eine Frau posiert vor grünem Gewächs. „Halt doch mal still“, ruft der Fotograf. „Bei dieser Hitze ist es nicht so einfach“, erwidert die Frau. Eine große Menschenmenge hat sich um das Wasserbecken versammelt. Einige von ihnen stehen sogar auf der Brücke über dem Becken, um die neue Sensation mitzuerleben. Denn es stehen nur noch wenige Nischen zur Verfügung. Ein kleiner Junge ruft ganz aufgeregt: „Mama, guck mal wie schön.“

Endlich ist das Ziel der Wartenden im Gewächshaus erreicht: die Riesenseerose Victoria. Sie ist eine ganz besondere Pflanze aus Südamerika und schwimmt nun wieder nach langer Zeit mit zahlreichen anderen Sumpf- und Wasserpflanzen in dem Becken des Victoriahauses im Botanischen Garten.

Das VIctoriahaus

Foto: Jens Kalaene / dpa

Die Türen des Gewächshauses wurden am Sonnabend das erste Mal nach zwölf Jahren wieder für Gäste geöffnet. Denn das mehr als hundert Jahre alte Gebäude war so heruntergekommen, dass es geschlossen werden musste. Rund zehn Millionen Euro wurden für die Instandsetzung investiert. „Die energetische Sanierung der Gebäude ist eine zentrale Säule für effektiven Klimaschutz. Beim Victoriahaus werden Energiebedarf, Energiekosten und die CO2-Emissionen signifikant sinken. Damit ist der Botanische Garten für die Zukunft deutlich besser aufgestellt“, sagte Regine Günther (parteilos, für Grüne), Senatorin für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz, anlässlich der Wiedereröffnung.

Die Blüten der außergewöhnlichen Seerose werden bis zu 30 Zentimeter groß, und ihre riesigen Schwimmblätter, die auf einen Durchmesser von bis zu zwei Meter heranwachsen, können sogar Kleinkinder mit einem Gewicht bis zu 50 Kilogramm tragen. Das Besondere bei den Blüten der Seerose ist, dass sie nur in zwei aufeinanderfolgenden Nächten aufgehen: In der ersten Nacht blüht Victoria weiß, in der zweiten rosarot. Mit viel Glück können Besucher die Wasserpflanze bereits in der Nacht zu Sonntag beim Aufgehen beobachten. Das Victoriahaus gehört zu einem der interessantesten Gewächshäuser im Botanischen Garten. „Das Victoriahaus ist im wahrsten Sinne des Wortes ein heißer Tipp und wird die Besucherinnen und Besucher zweifelsohne begeistern“, sagte Berlins Regierender Bürgermeister und Senator für Wissenschaft und Forschung, Michael Müller (SPD).

Besucherin Iris Römhild-Kunze aus Reinickendorf zeigte sich wie viele der Gäste fasziniert von der außergewöhnlichen Pflanze. „Sie ist einfach einzigartig und sehr interessant. Vielleicht komme ich sogar heute Abend noch einmal wieder, um selbst mitzuerleben, wie die Blüte aufgeht“, sagte sie. Die Berlinerin informiert sich ohnehin gerne über Pflanzen aus aller Welt.

Zum Eröffnungswochenende zahlen Besucher einen Euro

Die Wiedereröffnung des Victoriahauses soll mit einem „Victoria Sommer 2018“ entsprechend gefeiert werden. An diesem Wochenende zahlen die Besucher des Botanischen Garten nur einen Euro Eintritt. Nach dem Eröffnungswochenende wird mit den „Victorianächten“ ein besonderes Programm auf die Beine gestellt. Bei den „Victoriatalks“ lernen die Gäste alles, was sie schon immer über die Seerose wissen wollten. Bis Ende August und jeden Sonnabend zwischen 20 bis 24 Uhr können sich die Besucher bei den „Victorianächten“ vergnügen. Außer am 21. Juli, an dem die Botanische Nacht stattfindet.

Auch das „Victoria Kabinett“ ist an den „Victorianächten“ bis Mitternacht geöffnet. Dort begeben sich die Besucher auf eine spannende Fotoexkursion. Von den ersten Blüten in Berlin im Juli 1852 bis zu den heutigen Gewächshäusern wurde die Wasserpflanze dokumentiert und fotografiert. Als Fotoausstellung werden nun die zeitgenössischen Bilder im Botanischen Museum präsentiert.

Auch musikalisch wird die Wiedereröffnung des Victoriahauses begleitet. Auf der Open-Air-Terrasse am Victoriahaus starten nach dem Eröffnungswochenende die „Sommerkonzerte 2018“ mit fast allen Musikrichtungen.

Botanischer Garten, Königin-Luise-Straße 6–8, Dahlem, Bus X83 (Königin-Luise-Platz/Botanischer Garten, Informationen: bgbm.org