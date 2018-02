Stromausfall im Berliner Südwesten

Am Dienstagabend ist im Berliner Südwesten der Strom ausgefallen. Betroffen waren Teile von Zehlendorf und Lichterfelde.

Blackout in Berlins Südwesten. In Teilen von Zehlendorf und Lichterfelde ist am Dienstagabend der Strom ausgefallen. Betroffen war ein Gebiet südlich der B1, wie Stromnetz Berlin auf seiner Website mitteilte.

Genauer waren folgende Straßen betroffen: Andreezeile, Beeskowdamm, Berlepschstr., Breitensteinweg, Claszeile, Ebersteinweg, Ernst-Lemmer-Ring, Gertraudstr., Goerzallee, Gütergotzer Str., Hocksteinweg, Hoffbauerpfad, Johannesstr., Klistostr., Ladiusstr., Lupsteiner Weg, Machnower Str., Mühlenstr., Neuruppiner Str., Nieritzweg, Pfarrlandstr., Rombsweg, Sachtlebenstr., Schmückertstr., Schönower Str., Stubenrauchstr., Teltower Damm, Türksteinweg, Walterhöferstr., Wildbergweg und Umgebung

Laut Stromnetz sollte die Versorgung gegen Mitternacht wiederhergestellt sein. In den ersten Haushalten ging der Strom aber offenbar bereits gegen 21.40 Uhr wieder an.