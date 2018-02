Besuch bei den Wellenreitern in Steglitz

Berlin. 06:10 Uhr:

Knapp 30 Radiofrequenzen sind in Berlin vergeben, davon werden sechs öffentlich-rechtlich, die anderen privat betrieben. Seit 2006 teilen sich die drei privaten Radiosender "Berliner Rundfunk 91.4", "94,3 rs2" und "98.8 Kiss FM" 3100 Quadratmeter im vierten Stock im Einkaufszentrum "Das Schloss" in Steglitz an der Schloßstraße. Frühreporter Christian Schmidt-Fuchs ist seit 5 Uhr on air. Nach Praktikum und Volontariat kam der studierte Germanist und Philosoph vor sieben Jahren zum "Berliner Rundfunk", seit drei Jahren arbeitet er als Frühreporter. Die Schicht beginnt um 4 Uhr. Mit einem auffälligen Pick-up-Truck ist er in der ganzen Stadt unterwegs und interviewt Berlinerinnen und Berliner.

07:20 Uhr:

Im Kiss-FM-Studio herrscht Party-Stimmung. Wochentags zwischen 5 und 10 Uhr moderieren hier Big Moe, Nina und Tolga die Morning-show. Zwischen Dance, Urban Pop und Hip-Hop feiern die drei aus Schöneberg, Friedrichshain und Zehlendorf durch den Morgen, stänkern, scherzen, lästern und verbreiten gute Laune für junge Hörer. Knapp 65.000 Menschen hören Kiss FM im Stundendurchschnitt.

08:20 Uhr:

Im Serverraum installiert Technikleiter Christoph Mainka ein Update für die Rund 150 Rechner des Medienzentrums. "Die stehen in insgesamt 18 Studios und in den Redaktionen", sagt der 41-Jährige aus Pankow. Seit 19 Jahren arbeitet der gelernte Tontechniker für Radiosender in Berlin, seit sieben Jahren ist er im Haus angestellt. "Was sich technisch in den letzten 20 Jahren beim Radio getan hat, ist unglaublich. Früher arbeitete man ja noch mit Tonbändern."

09:00 Uhr:

Und jetzt die Nachrichten. Punkt zur vollen und zur halben Stunde liest Tom Johann mit seriöser Stimme die "94,3 rs2"-Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt. Der gebürtige Belgier bleibt stimmlich meist ruhig und professionell. Manchmal wird er aber auch emotional. "Es gibt Nachrichten, der Tod einer Radfahrerin, Katastrophen mit vielen Toten, die lassen einen nicht kalt", sagt Johann. Zehnmal von 5 bis 10 Uhr spricht er, dann geht er in die Redaktionskonferenz. Um zehn Uhr am Vormittag endet die Morgenradio-Primetime.

10:40 Uhr:

Ron Perduss ist schon seit 5 Uhr auf Sendung, daher gönnt er sich morgens gerne mal einen Latte macchiato aus der italienischen Kaffeemaschine in der Cafeteria. Deren belebenden Output braucht er, denn er ist in Personalunion Programmchef, Morgenmoderator und Verbraucherexperte beim Berliner Rundfunk. 730.000 Hörerinnen und Hörer hat der Sender pro Tag. "Bei der starken Konkurrenz auf dem Markt – ob andere Sender oder Spotify – überprüfen wir ganz genau, was für Musik wir spielen und wie wir bei Themen und Beiträgen bestmöglich den Hörer abholen. Dazu gehören natürlich auch Verbrauchertipps, die bares Geld sparen", sagt der in Friedrichshain geborene Perduss.

11:15 Uhr:

Markus Kuhn aus Teltow leitet den Verkauf des Medienzentrums. "Private Sender generieren ihre Einnahmen aus Werbung. Das heißt, wir müssen unseren Kunden eine gute Plattform für ihre Produkte bieten." Auch deshalb habe man sich zusammengeschlossen, um ein reichweitenstarkes Angebot mit unterschiedlichen Zielgruppen anbieten zu können.

12:40 Uhr:

Bojan Milojevic sieht so aus, wie man sich einen DJ vorstellt. Cap, Kette, ein Finger am Smartphone, die Augen auf zwei Bildschirme gerichtet, Kopfhörer auf den Ohren. Sozusagen der lebende Beweis, dass einzelne Männer doch multitaskingfähig sind. Der gebürtige Serbe stellt täglich die Playlists für Kiss FM und die über Internet zu hörenden Streams zusammen, das sind die Titel, die den ganzen Tag über und nachts gespielt werden. "Mehr als 500 Titel pro Tag höre ich und plane, wann sie laufen", sagt Milojevic.

13:20 Uhr:

Die Zeiten, in denen Radio nur Radio war, sind vorbei. Heute gehört multimediales Kommunizieren dazu, sprich auf Facebook oder Instagram Fotos oder Videos zu posten, oder Hörerkommentare zu beantworten, wie es Vivianna Sack macht. "Die Bindung der Hörerinnen und Hörer, der Aufbau von persönlichen Beziehungen über die sozialen Medien ist mittlerweile ein fester Bestandteil des Radioalltags und genauso wichtig wie die Sendungen selbst", sagt die Reinickendorferin.

14:30 Uhr:

Vor einem sogenannten Greenscreen dreht Isabella Landuris mit ihrem Smartphone ein 20-Sekunden-Video von Moderator Ben "The Beat". Der 33-jährige Kiss-FM-Moderator preist sein "Karaoke Roulette" an. Dabei werden Songs gemixt, beispielsweise Texte von Helene Fischer mit Melodien von Bushido. Vier Stunden moderiert Ben, der als Hitchcock in der Berliner Hip-Hop-Szene einen Namen hat, vormittags unter der Woche.

15:45 Uhr:

Zur "Drive-time", wenn die meisten Hörerinnen und Hörer mit dem Auto nach Hause unterwegs sind, moderieren Katrin Schifelbein und Schauspieler Oli.P auf "94,3 rs2". Der Schauspieler vertritt Ex-Dschungelkönig Peer Kusmagk, der in Elternzeit ist. "Das Wichtigste ist, authentisch rüberzukommen, gute Laune schadet nichts, und Kompetenz ist unabdingbar", sagt die 48-jährige Moderation. Fast 650.000 Berliner und Brandenburger hören diesen Sender am Tag, im Stundendurchschnitt sind es fast 110.000.

16:20 Uhr:

Am Empfang des Medienzentrums Berlin klingeln die Telefone im Sekundentakt. Der Berliner Rundfunk hatte Hertha-Karten in der Verlosung. "Da ist hier immer was los. Die Leute wollen wissen, wann sie die Tickets abholen können", sagt Nora Last. Die 27-Jährige aus Prenzlauer Berg ist auch für die Verteilung der Post, Beantwortung von E-Mails und die Verwaltung interner Termine verantwortlich. Nach Feierabend studiert sie an einer Fernuniversität Wirtschaftsrecht.

17:50 Uhr:

Verkehrsexperte Tino Gasel überprüft einen Höreranruf, der von einem Unfall berichtet. "Wir haben 'Standleitungen' zur Berliner und Brandenburger Polizei und Feuerwehr, außerdem zu BVG und S-Bahn", sagt der 48-Jährige. Seit drei Jahren ist er für die Verkehrsinformationen bei "94,3 rs2" zuständig – "ein sensibler Bereich. Da muss einfach alles stimmen, sonst werden die Leute sauer." In seiner Freizeit fährt Gasel durch Berlin, um auch alle Straßen mal abgefahren zu haben.

Medienzentrum Berlin, Grunewaldstraße 3, Steglitz, Tel. 20 191-220. www.medienzentrum-berlin.de