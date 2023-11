Spandau. Lange konnte die Aktion „Laib und Seele“ im Paul-Schneider-Haus die Lebensmittel nicht richtig kühlen. Das Bezirksamt konnte der Tafel nun unter die Arme greifen

Die Tafel im Paul-Schneider-Haus in der Schönwalder Straße kann die Lebensmittel endlich wieder richtig kühlen: Sie hat endlich eine neue Kühltruhe. Das neue Gerät wurde zu einem Teil durch Spenden und zum anderen durch das Sozialamt des Bezirkes finanziert.

„Wir können wirklich richtig danke sagen“, sagte Gert Kaczmarek, der ehrenamtlicher Leiter der Laib und Seele Tafel in Spandau. Zudem lobt er den Einsatz des Sozialstadtrats Gregor Kempert, der sich im Bezirksamt für die neue Kühltruhe stark gemacht hatte. Laut Kaczmarek sei die bisherige Kühltruhe in einem desolaten Zustand gewesen. Die Hygienestandards habe man so nicht einhalten können.

Am Montag besuchte Kempert gemeinsam mit Thomas Fischer vom Sozialamt die Tafel im Paul-Schneider-Haus. „Gert Kaczmarek ist das Herz von „Laib und Seele“ in Spandau, einem bewundernswerten Projekt, bei dem Lebensmittel von Groß- und Einzelhändlern gespendet und in Kirchengemeinden an bedürftige Menschen verteilt werden“, so Kempert. Zudem lobte er das Engagement der Kirche und der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, die Lebensmittel an Bedürftige verteilen.

Laib und Seele ist eine Aktion, die von der Berliner Tafel, dem rbb und der evangelischen sowie der katholischen Kirche ins Leben gerufen wurde. Die 30 ehrenamtlichen Helfer im Paul-Schneider-Haus verteilen Lebensmittel an Menschen, die Sozialleistungen beziehen. Die Situation hat sich hier in letzter Zeit stark verschlechtert. Laut Kaczmarek wurden in der Vergangenheit meistens zwischen 130 und 150 Haushalte unterstützt, heute seien es 220 mit insgesamt 440 Personen. Ohne die ehrenamtlichen Helfer, die in verschiedenen Schichten von 7 Uhr morgens bis 7 Uhr abends essen verteilen, wäre das niemals zu stemmen, so Kaczmarek.