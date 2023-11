Berlin. Der Weihnachtsmarkt in der Spandauer Altstadt bezaubert Besucher seit einem halben Jahrhundert. Das sind seine besonderen Reize.

Nach zwei Jahren Corona-Pause und einem Ausflug auf die Zitadelle kehrt der traditionelle Weihnachtsmarkt wieder in die Spandauer Altstadt zurück. Während der Adventszeit gibt es rund ums Rathaus, den Marktplatz und die St.-Nikolai-Kirche einiges zu erleben.

Am Montag eröffneten der Bezirksbürgermeister Frank Bewig (CDU) und seine Stellvertreterin Carola Brückner gemeinsam den Weihnachtsmarkt in der Altstadt. Bewig sei froh, dass der Weihnachtsmarkt zu seinem 50-jährigen Jubiläum wieder in der Altstadt Spandaus stattfinde.

Ein großes Highlight in diesem Jahr ist die elf Meter hohe Weihnachtspyramide in der Mitte des Marktplatzes. „So eine Pyramide habe ich mir immer gewünscht“, erzählt Sven-Uwe Dettmann, der mit seiner „Partner für Spandau GmbH“ seit über 20 Jahren den Markt veranstaltet.

Besonderer Höhepunkt: der Mittelaltermarkt am 9. Dezember

Budenzauber bis kurz vor Heiligabend: Der Weihnachtsmarkt Spandau gilt als eine Alternative zu seinen überfüllten Gegenstücken in der Berliner Innenstadt. © Kai Wielert | Kai Wielert

Für Kinder empfiehlt Dettmann neben den Fahrgeschäften dieses Jahr die Krippe mit den beweglichen Figuren rund um die Geburt Christi. Auch der Mittelaltermarkt an der St.-Nikolai-Kirche kehrt zurück. Dort wird am 9. Dezember auch ein großes Weihnachtsliedersingen mit der Gemeinde der Nikolai-Kirche stattfinden.

Einzigartig ist Spandaus Weihnachtsmarkt, weil er in nächster Nähe zu vielen Geschäften liegt. Die Spandauer Altstadt ist Berlins größte zusammenhängende Fußgängerzone und beherbergt gut 120 Einzelhandelsgeschäfte. So kann man die Weihnachtseinkäufe gut mit einem Glühwein und Mutzen vom Adventsmarkt verbinden.

Kunsthandwerk im Gotischen Haus als Geschenkidee

Geschenke lassen sich aber nicht nur in den anliegenden Geschäften finden. Auf dem Weihnachtsmarkt stehen dafür viele Kunsthandwerksstände bereit, darunter auch von internationalen Künstlern zum Beispiel aus Litauen. Zudem können Besucher Kunsthandwerk für sich oder ihre Liebsten im Gotischen Haus in der Altstadt finden, dabei könne man auch „den Kunsthandwerkern auf die Finger gucken“, erzählt Dettmann.

Markt schrumpft wegen Auflagen der Feuerwehr und Denkmalschutz

So groß wie er einmal war, wird der diesjährige Markt aber nicht. „Der Weihnachtsmarkt ist im Vergleich zu 2018 nur noch halb so groß“, erklärt Dettmann. Das habe unter anderem mit den Vorschriften der Bauaufsicht und den darauffolgenden Auflagen der Feuerwehr zu tun. Somit konnte dieses Jahr die Carl-Schultz-Straße größtenteils nur einseitig mit Ständen bestellt werden. Auch rund um den sanierten Reformationsplatz an der St.-Nikolai-Kirche fallen einige Stellplätze weg, Grund dafür sind Auflagen des Denkmalschutzes.

Seit Montag, 27. November, sind die vielen verschiedenen Stände in der Altstadt geöffnet. Bis zum 23. Dezember kann hier geschlemmt, getrunken und gestaunt werden. Geöffnet hat der Weihnachtsmarkt sonntags bis donnerstags zwischen 11 und 20 Uhr, freitags und Samstag bis 22 Uhr. Der Eintritt ist frei. Kai Wielert

