Banaler Grund: Schausteller stürmen Rathaus Spandau

Das Rathaus in Spandau.

Berlin. Es klingt absurd, ist aber wahr: Am vergangenen Freitag drängte laut Bezirksamt eine Gruppe von 50 bis 80 Personen in das Rathaus in Spandau ein. Mindestens eine Person sei mit einer Rohrzange bewaffnet gewesen. Einen Mitarbeiter im Sekretariat des Baustadtrats haben die Eindringlinge nach Angaben des Rathauses auch persönlich bedroht.

Was nach Volksaufstand klingt, hat am Ende einen eher banalen Grund: das Family-Wonderland, ein Weihnachtsrummel gegenüber den Spandauer Arcaden, muss in diesem Jahr von Montag bis Donnerstag schon um 20 Uhr schließen — anstatt eine Stunde später um 21 Uhr.

Darum kritisieren die Schausteller das Bezirksamt in Spandau

Auf Facebook kritisieren die Verantwortlichen für die Aktion, der Bezirksbürgermeister Frank Bewig und Baustadtrat Thorsten Schatz (beide CDU) hätten sich nicht für die Belange der Schausteller eingesetzt. Daher besetzten sie am Freitag das Sekretariat von Baustadtrat Schatz, er selber habe sich laut Bezirksamt zum Schutz in seinem Büro eingeschlossen.

Hinter dem Sturm aufs Rathaus steckt Thilo-Harry Wollenschlaeger, der Vorsitzende der Interessengemeinschaft Berlin-Brandenburgischer Schausteller und Veranstalter des Family-Wonderland. Die Gewerbetreibenden vom Family-Wonderland seien „wütend über die Entscheidung des Bezirksamtes“, heißt es in dem Facebook-Post. Und: „Lachen und glücklich sein ab 20 Uhr VERBOTEN!“

Die verkürzte Öffnungszeit bedeute einen Umsatzrückgang auf dem Rummel. Durch die Entscheidung werde Spandau nicht nur unattraktiv für Gewerbetreibende, sondern auch für Besucher. Gegenüber der Morgenpost wollte sich Wollenschlaeger zu dem Vorfall nicht äußern.

Bezirksamt Spandau: Schausteller haben „mehrere Grenzen“ überschritten

Das Rathaus zeigt sich bestürzt über den Vorfall. „Es ist legitim, Rechtsmittel gegen Bescheide einzulegen oder auch im Rahmen des Demonstrationsrechtes z.B. vor dem Rathaus seinen Unmut auszudrücken“, erklärt Bezirksbürgermeister Bewig. Sich unerlaubten Zugriff zu verschaffen und Mitarbeiter zu bedrohen, überschreite jedoch „mehrere Grenzen, was wir nicht hinnehmen werden“.

Bezirksstadtrat Thorsten Schatz (CDU).

Foto: Bezirksamt Spandau

Die Polizei konnte nach über einer Stunde das Sekretariat räumen, das Bezirksamt stellte Anzeige wegen Hausfriedensbruch. „Nach Auswertung der Ereignisse heute werden wir weitere rechtliche Schritte prüfen“, so Bewig.

Darum distanziert sich der Berliner Schaustellerverband von Wollenschlaeger

Der Berliner Schaustellerverband, nicht zu verwechseln mit der Interessengemeinschaft unter Wollenschlaeger, distanziert sich von den Rathausstürmern. „Ein derart brachiales Vorgehen wie am vergangenen Freitag durch den IBBS um unseren Kollegen Wollenschläger schadet den Schaustellern insgesamt und hinterlässt uns mit Kopfschütteln“, erklärt Michael Roden, Vorsitzender des Berliner Schaustellerverbands. Als „traditionsreiche Interessenvertretung der Berliner Schausteller“ wolle man zwischen Familienbetrieben und der Politik vermitteln und sie nicht spalten.

Warum das Bezirksamt nach eigenen Angaben gar nicht verantwortlich für den Unmut der Schausteller ist

Die Entscheidung zu den verkürzten Öffnungszeiten für das Family-Wonderland traf das Umwelt- und Naturschutzamt des Bezirks. Hintergrund war aber eine Regelung im Landes-Immissionsschutzgesetz. In Berlin müssen Veranstaltungen ab 20 Uhr die Lautstärke herunterdrehen, pro Veranstaltung und Jahr gibt es 18 „laute Tage“, an denen die Grenzwerte überschritten werden dürfen.

Bezirksbürgermeister Frank Bewig (CDU).

Foto: YVES SUCKSDORFF / Yves Sucksdorff

Das Family-Wonderland hatte die Grenzwerte im vergangenen Jahr nach Messungen des Umwelt- und Naturschutzamtes überschritten. Um entsprechende Genehmigungen für verlängerte Öffnungszeiten zu bekommen, müsste der Veranstalter Wollenschlaeger zeigen, dass es dieses Jahr ruhiger wird. Ein solches Gutachten ist beim Umwelt- und Naturschutzamt nicht eingegangen. Auch die 18 „lauten Tage“ helfen hier wenig — das Wonderland ist für insgesamt sechs Wochen geplant.

Im Rathaus hatte man also gar keine Wahl und keine Befugnisse etwas daran zu ändern. Die Rathausstürmer haben also an der falschen Tür gepöbelt. Trotz des beispiellosen Vorfalls erklärte sich Baustadtrat Schatz bereit, mit Thilo-Harry Wollenschlaeger und Vertretern der Gruppe ein Gespräch über die Situation zu führen — unter Polizeischutz.