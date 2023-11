Spatenstich für den Spandauer Südhafen

Der Südhafen in Berlin-Spandau soll den Westhafen entlasten. Jetzt fand der 1. Spatenstich statt. Bürgermeister Kai Wegner war vor Ort.

Spatenstich am Südhafen (v.l.): Spandaus Bezirksbürgermeister Frank Bewig (CDU), Behala-Geschäftsführerin Petra Cardinal, Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner, Verkehrssenatorin Manja Schreiner (beide CDU) sowie Wirtschaftsstaatssekretär Dr. Severin Fischer.

Berlins zweitgrößter Hafen, der Südhafen im Spandauer Ortsteil Stresow, soll massiv ausgebaut werden. Beim symbolischen Spatenstich am Mittwochmorgen sagte der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) über das Projekt, der Südhafen, der von der Berliner Hafen- und Lagerhausgesellschaft (Behala) betrieben wird, sei über viele Jahre ein „schlafender Riese“ gewesen: „Diesen schlafenden Riesen werden wir jetzt wecken“, so Wegner.

Den symbolischen ersten Spatenstich setzten neben Wegner auch Spandaus Bezirksbürgermeister Frank Bewig, die Verkehrssenatorin Manja Schreiner (beide CDU), Behala-Geschäftsführerin Petra Cardinal sowie Wirtschaftsstaatssekretär Dr. Severin Fischer.

Der Südhafen soll als zweitgrößter Hafen in Berlin den Westhafen in Moabit entlasten. In das Infrastrukturprojekt im Berliner Westen sollen insgesamt 98 Millionen Euro investiert werden. 88 Millionen davon stammen aus dem Förderprogramm des Bundes zur Gemeinschaftsaufgabe ‚Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur‘. Den Rest finanzieren die landeseigene Behala sowie das Land Berlin.

Gütertransport über die Havel

„Unsere Berliner Wasserwege sind ein Schatz, den es noch zu heben gilt“, erklärt Manja Schreiner. Der Umbau des Hafens werde den Gütertransport über das Wasser erleichtern. Zudem sollen Stromsäulen für Schiffe sowie die Anbindung an den Schienenverkehr die Straßen entlasten und die Verkehrswende vorantreiben: „Das wird uns dabei helfen, Berlin bis zum Jahr 2040 klimaneutral zu gestalten“, so Schreiner.

Im Dezember beginnt das erste von vier Teilprojekten am Südhafen. Dabei werden die Kaianlagen sowie der Unterhafen modernisiert, ausgebaut und mit leisen Straßenbelägen sowie den bereits erwähnten Stromsäulen für Schiffe ausgestattet.

Direkt betroffen sind die Spandauer vom Umbau des Straßenbereichs rund um den Südhafen. Zum einen soll die Kreuzung „Am Oberhafen/Tiefwerderweg/Schulenburgstraße“ umgebaut und sicherer gemacht werden. Ein Termin für den Baustart gibt es hierfür bislang nicht. Später wird auch die anliegende Brücke ersetzt. „Die im Jahr 1909 errichtete Schulenburgbrücke ist ein gutes Beispiel für den Instandsetzungsrückstau bei den Berliner Brücken“, so Schreiner.