Wie Spandau der israelischen Stadt Ashdod beistehen will

Berlin. Am Sonntag war Shimon Katznelson, stellvertretender Bürgermeister der israelischen Stadt Ashdod, telefonisch nicht zu erreichen. Er saß er in einem Luftschutzbunker, während die radikalislamische Hamas Raketensalven auf seine Stadt abfeuerte. Einen Tag später bekam Spandaus Bezirksbürgermeister Frank Bewig (CDU) ihn ans Telefon. Katznelson saß im Auto, hatte gerade Bewohner von Ashdod besucht, die bei dem Angriff verletzt worden waren.

Der Anruf sei laut Bewig als „Symbol der Freundschaft, Solidarität und auch als Angebot von Hilfe“ für Spandaus israelische Partnerstadt gedacht gewesen. „Unsere Partnerstadt ist vom Raketenterror der Hamas betroffen“, berichtet Bewig. Wie groß der Schaden ist oder wie viele Verletzte es gibt, könne er aber nicht sagen. Der stellvertretende Bürgermeister Ashdods habe Bewig gebeten, in der Stadt über das Thema zu reden, „damit Spandau auch weiterhin an seine israelischen Freunde denkt und der Terror der Hamas nicht mit der Zeit als Alltag wahrgenommen wird“. Dazu wurde vergangene Woche auch die israelische Flagge am Rathaus Spandau gehisst.

Hafenstadt liegt im Zentrum des Terrors

Die Hafenstadt Ashdod liegt im Zentrum des Terrors, gut 30 Kilometer vom Grenzübergang zum Gazastreifen entfernt. Laut dem Spandauer Partnerschaftsverein wurde Ashdod 1956 von einigen jüdischen Familien neu gegründet und ist dann schnell zu einer der größten Städte des Landes gewachsen. Vergangene Woche berichtete der amerikanische Nachrichtensender CNN von geschlossenen Geschäften, leeren Straßen und patrouillierenden israelischen Soldaten in der Stadt mit 220.000 Einwohnern.

Seit 1968 sind Spandau und Ashdod Partnerstädte. Das zeige sich vor allem in gegenseitigen Besuchen von Jugendgruppen und Politikern, so der Verein. Bereits 1969 sei die erste Spandauer Jugendgruppe nach Ashdod gereist, im Folgejahr folgte ein Gegenbesuch aus der israelischen Stadt. 1991 haben auch der Ex-Bezirksbürgermeister Werner Salomon und Ex-Jugendstadtrat Fredy Stach Ashdod besucht, um zu Zeiten des Golfkrieges ihre Solidarität zu demonstrieren.

Corona und Sicherheitslage erschweren Kontakt

Zuletzt besuchte 2017 der ehemalige Spandauer Bürgermeister Helmut Kleebank (SPD) die Partnerstadt. Bewig zufolge gebe es aber auch heute noch rege Kontakte nach Ashdod, so unter anderem an der Bertolt-Brecht-Oberschule und beim Spandauer Partnerschaftsverein. Die Besuche seien lediglich in den letzten Jahren aufgrund von Corona und der Sicherheitslage etwas eingeschlafen.

Kontakt wieder intensivieren

Für seine Amtszeit habe sich Bewig vorgenommen, die Partnerstadt zu besuchen. „Inzwischen bin ich mit dem Regierenden Bürgermeister im Gespräch, der sich sehr offen zeigt und ohnehin einen Besuch Israels vorhat, dem ich mich voraussichtlich im kommenden Jahr anschließen würde“, so der Bezirksbürgermeister. Gegebenenfalls würde er aber auch „auf eigene Faust“ nach Ashdod reisen, um den Kontakt wieder zu intensivieren. „Ich denke hier in erster Linie an einen Schüler- und Sportleraustausch und hoffe, dass Interesse aus Sportvereinen und Schulen sowohl in Spandau als auch in Ashdod besteht“, so Bewig.