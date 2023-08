Flugplatzfest Gatow 2023: Programm & Öffnungszeiten – Alle Infos

Am Wochenende eröffnet die Start- und Landebahn in Berlin-Gatow. Das erwartet Besucher beim diesjährigen Flugplatzfest.

Berlin. Wenn die Bedingungen stimmen, so landen Sonnabend und Sonntag in Spandau ausnahmsweise wieder Flugzeuge. Beim 11. Flugplatzfest in Gatow können Besucher historische Flieger am Boden und mit etwas Glück auch in der Luft bestaunen. Im vergangenen Jahr kamen laut dem Militärhistorischen Museum der Bundeswehr gut 40.000 Besucher zu dem Fest im Südwesten Berlins.

Nachdem der Flugbetrieb in Gatow 1994 eingestellt wurde, ist die Start- und Landebahn neben der alljährlichen Veranstaltung nur noch für Übungen der Bundeswehr in Verwendung. Ob am Wochenende tatsächlich Flugzeuge landen und abheben können hängt von der Wetterlage ab.

Flugplatzfest Gatow 2023: Das verschlossenes Depot wird geöffnet

Angemeldet für das Flugplatzfest in Spandau sind 18 bis 20 Flugzeuge, war beim Museum auf Anfrage zu erfahren. Ob wirklich alle kommen können, hänge aber auch davon ab, ob die alten Motoren der Oldtimer überhaupt noch starten können.

Für die Veranstaltung hat neben dem Militärhistorischen Museum auch ein Depot der Bundeswehr geöffnet – normalerweise sind dessen Exponate für Außenstehende nicht zugänglich. Bei den Führungen durch das Depot im Hangar 7 zeigt das Museum bei einem Blick hinter die Kulissen alte Motoren, Einzelteile und ausrangierte Flugzeuge. Die Führungen beginnen an beiden Tagen jeweils um elf Uhr Uhr und dann stündlich von 13 bis 16 Uhr.

Transportmaschinen („Rosinenbomber“) der Royal Air Force auf dem Flugplatz Gatow, 1948.

Klettern, staunen essen: Für jeden ist etwas dabei

Zudem bieten die Veranstalter eine Modellbauausstellung, einen „Ninja-Warrior-Parcours“ zum Hangeln und Klettern sowie Vorführungen des Technischen Hilfswerks, der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft und einer der Rettungshundestaffel.

Auf einer Bühne gibt es Live-Musik, unter anderem von Spandauer Blasorchester, Stabsmusikkorps der Bundeswehr sowie einem DJ. Junge Besucher können sich bei der Veranstaltung aufs Drachenbauen, Kinderschminken und eine Hüpfburg freuen. Nicht nur gegen Langeweile, auch gegen Hunger wird auf dem Flugplatz einiges geboten. Verpflegungsstände bieten eine große Auswahl von Snacks und Gerichten, etwa rustikale Erbsensuppe.

Flugzeuge des Alliiertenmuseums in Dahlem auf dem Flugplatz Gatow.

Das Fest findet am 2. und 3. September jeweils von 10 bis 18 Uhr statt. Erreicht werden kann der Flugplatz mit der Buslinie X34, Ausstieg ist Haltestelle Leonardo-da-Vinci-Straße. An den Ständen ist nur Barzahlung möglich. Der Eintritt zum 11. Flugplatzfest ist kostenlos.

