Kladow: Wo der Fuchs dir freundlich gute Nacht sagt

Am Wasser gebaut: Im Spandauer Ortsteil Kladow, spielt sich das Leben häufig an der Havel ab.

Berlin. Nicht viele Wege führen vom Berliner Zentrum nach Kladow. Aber der beste führt übers Wasser ans westliche Havel-Ufer. Wer kein eigenes Boot hat, nimmt am besten von Wannsee die BVG-Fähre F10. Sie fährt täglich von 6 bis 22 Uhr zur vollen Stunde. Und 20 Minuten später begrüßt einen der Kladower Buddy Bär im Hafen. Noch immer in Berlin, aber auch in einer anderen Welt.

Der Buddy Bär wurde 2017 zum 750. Dorfjubiläum aufgestellt und ist mit Kladower Motiven bemalt.

Wo Boote am Straßenrand parken

Kladow ist der Kiez unseres Regierenden Bürgermeisters. Darum spricht man dort mehr stolz als ironisch vom „Regierungsdorf“. Die Straße, in der Kai Wegner mit seiner Partnerin lebt, ist übrigens sauber gepflastert, das ist unter Kladows Nebenstraßen gar nicht so üblich. Sie sind erstaunlich oft Schlaglochpisten mit ein bisschen Flickasphalt, was wundert in der relativ wohlsituierten Wohngegend, in der mehr Boote am Straßenrand parken als E-Scooter und wo auch Promis wie Jeanette Biedermann, Hertha-Spieler und der Berliner SPD-Vorsitzende Raed Saleh wohnen.

In Kladow hat man gern ein Boot vor der Haustür oder wenigstens ein Kanu in der Garage.

Im Hafen von Kladow empfängt den Reisenden neben dem Buddy Bären auch diverses Geflügel. Auf der einst künstlich vergrößerten Sandbank, die nun als Insel „Imchen“ unter Naturschutz steht, krähen dutzende Kormorane hoch oben in den Bäumen, auch Reiher gibt es. An Land durchschnäbeln Kanadische Graugänse und einheimische Enten den feinen Rasen. Am Wasser tummeln sich rötliche Nilgänse.

Erst einmal Frühstück im Biergarten

Weil mein Ferientag leider in die unbeständige Wetterperiode fällt und es gerade anfängt, ordentlich zu schütten, nehme ich erst einmal Zuflucht in „Emma & Paul’s Biergarten“. Frühstück gibt es bis 13 Uhr. Ich wähle das Käsefrühstück. Reichlich Belag, dazu Tomaten, Mozzarella und Pesto, drei Brötchen. Es dürfte auch für zwei reichen, wenn man nicht so ausgehungert ist wie ich.

Zuerst war da nur ein Kundschafter-Spatz beim Frühstück in „Emma & Paul’s Biergarten“.

Und wenn man gut aufpasst: Dem ersten Kundschafter-Spatz schenke ich kaum Aufmerksamkeit. Doch dann werden es immer mehr, die nur auf ihre Gelegenheit warten. Zwei lenken mich ab, einer will mit einer Scheibe Käse türmen. Aber sie ist zu schwer. Zusammen mit einem einfachen Kaffee kostet das Frühstück 12,10 Euro. Die unbezahlbare Spatzenshow gibt es gratis dazu.

Max Fränkels Garten direkt an der Havel ist ein Kleinod mit Blumen aber auch Nutzpflanzen.

Weiter geht’s zu Fuß den alten Mauerweg entlang zum Landhausgarten von Dr. Max Fraenkel. Die Anlage direkt an der Havel mit Blick auf die Pfaueninsel kostet keinen Eintritt. Gestaltet hat das steil zum Fluss abfallende Gelände der Gartenarchitekt, Hochschullehrer und Stadtgarten-Direktor Berlins Erwin Barth. Als die Nationalsozialisten 1933 an die Macht kommen, emigriert Bankdirektor Fraenkel nach Paris, Barth wählt den Freitod. Nach dem Krieg wurde das Gelände ganz schnöde als Zoll-Grenzkontrollstelle für den Schiffsverkehr, für Wochenendhäuser und von einem Anglerverein genutzt. Nun ist es in alter Pracht zu bewundern.

Vom Unterdorf ins Oberdorf

Als nächstes begebe ich mich vom Kladower Unterdorf, wo früher die Fischer wohnten, ins Oberdorf der Bauern. Als erstes sieht man die Dorfkirche Kladow. Ein paar Meter weiter liegt ein Eiszeit-Findling, der vom heutigen Golfplatzgelände stammt. Das Leben spielt rund um das Ende 2000 eröffnete Cladow Center mit Geschäften und Dienstleistungen. An Urlaubsorten, wo es mir besonders gut gefällt, lasse ich mir die Haare schneiden. Also zum Friseursalon Hölger (Kladower Damm 366). „Einmal wie Kai Wegner, bitte“, sage ich. „Sie meinen kurz?“, fragt die Friseurin und beginnt mit der Schur, sogar an den Augenbrauen für nur 19,50 Euro.

Im Frieseursalon Hölger lasse ich 19,50 Euro und viele Haare.

Mit einem armeetauglichen Kurzhaarschnitt mache ich mich auf zum ehemaligen Flugplatz Gatow. Dort ist in den vergangenen Jahren ein Wohnviertel entstanden mit Straßen, die nach Persönlichkeiten der Luftfahrt benannt sind. Sogar die Grundschule heißt nach dem fliegenden Kindermädchen Mary Poppins.

Beim Militärhistorischen Museum der Bundeswehr parken auch aktuelle Sanitätsfahrzeuge von der benachbarten Kaserne.

Ich durchstreife die Straßen und gucke mir das Militärhistorische Museums der Bundeswehr dann doch nur von außen an. Aber es ist ein Blick, der lohnt. Auf dem ehemaligen Flughafen-Vorfeld steht einiges an altem Gerät herum. Die dutzenden aktuellen Sanitätsfahrzeuge lassen die Vermutung zu, dass die benachbarte Kaserne das Feld als Parkplatz benutzt

Das Tor am Alten Gutshof Groß Glienicke kennt man aus Edgar Wallace-Filmen wie „Der Rächer“.

Als die nachmittägliche Sonne günstig steht, mache ich mich auf zum Tor am Alten Gutshof Groß Glienicke (Gutsstraße/Ritterfelddamm). Kommt einem bekannt vor? Ja, es war in Artur Brauners Edgar Wallace-Verfilmungen wie „Der Rächer“ und „Der Hund von Baskerville“ zu sehen.

Im Bootshaus kann man essen und rudern

Danach ein kurzer Zwischenstopp im Bootshaus Kladow. Kellner Tobias Wind serviert ein frisch gezapftes Bayreuther Hell (5,50 Euro). Man könnte jetzt auch ein Ruder- oder Tretboot (10 bzw. 15 Euro/Stunde) mieten. Aber ich bin zu faul. Und ich muss ja auch weiter zum Sonnenuntergang, dazu will ich an die nördliche Badestelle.

Kellner Tobias Wind serviert im Bootshaus Kladow. Auch Boote kann man dort mieten.

Nach einer Viertelstunde Fußmarsch stelle ich fest, dass die Sonne dort hinter den Bäumen verschwindet. Aber dafür sehe ich etwas anderes. Ein Fuchs hat sich mit mir am Ufer eingefunden und guckt melancholisch aufs Wasser. Einen Moment schauen wir uns direkt an. Dann streckt er sich und schlendert von dannen. Kladow - wo der Fuchs dir freundlich gute Nacht sagt.

Der Fuchs streckte sich kurz und dann verschwand er wieder an der nördlichen Badestelle im Groß Glienicker See.

Abends lädt Pfarrer Alexander Remler in seine Schilfdachkapelle. Der gebürtige Reinickendorfer kam 2017 an die Havel. „Kladow ist nicht Stadtrand, sondern ein Dorf am Rande der Stadt, eine gelungene Mischung aus Stadt und Land, wer beides liebt, ist hier genau richtig“, schwärmt er. Hier halten die Leute noch zusammen. Die kleine Kirche wurde ab 1951 unter tatkräftiger Mithilfe von Gemeindemitgliedern mit klug organisierten Baumitteln gebaut, weil die Gemeinde eigentlich zu Groß Glienicke gehörte, aber durch Aufteilung in Besatzungszonen und einen Gebietstausch nun keine eigene Kirche mehr hatte.

Pfarrer Alexander Remler weicht wegen des Wetters dann doch von der Freiluft-Andacht in die Schilfdachkapelle aus.

Geplant hatte er eine Andacht unter den Sternen. Wegen des Wetters wird sie dann doch in die dunkle Kirche verlegt, mit Lichterketten als Sternenersatz. Es kommen immerhin drei Dutzend Kladower, hören Rilke und singen.

Lokalstolz als Aufkleber: Das Bekenntnis zum Regierungsdorf westlich der Havel kostet zwei Euro.

Danach gibt es noch Beisammensein bei Prosecco (5 Euro in die Spendenbox) an der zur Feuerschale umgebauten Waschmaschinentrommel vor der Kirche. Es geht um den Weg nach Berlin - die Baustelle am Kaiserdamm. Das erinnert mich: Es ist Zeit die die Heimreise anzutreten. Diesmal auf der Straße und der Schiene - die Fähre fährt nicht mehr. In der S-Bahn hole ich den Kladow-Aufkleber aus der Tasche, den ich mir nach dem Friseur für zwei Euro im Zeitungsladen gekauft habe. Der bekommt einen Ehrenplatz.

So kommen Sie schnell und bequem nach Kladow.