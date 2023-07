Polizei: SEK-Einsatz in Berlin-Spandau

In Berlin-Spandau hat die Gewaltandrohung eines Mannes einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Anwohner sollen in Wohnungen bleiben.

Berlin. Nachdem ein Mann bei einer drohenden Zwangsräumung mit Gewalt drohte, kam es in Spandau zu einem größeren Polizeieinsatz.

Eine Polizeisprecherin sagte der Berliner Morgenpost, die Beamten seien gegen 9.30 Uhr alarmiert worden. Sie hätten lediglich Amtshilfe bei der Räumung der Wohnung durch einen Gerichtsvollzieher leisten sollen. Doch als sie die Tür öffnen wollten, so die Polizeisprecherin weiter, habe der Mann in der Wohnung mit Gewalt gedroht.

Da der Einsatz zur Minute andauert, könne sie aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sagen, mit was genau der Mann gedroht habe. Die Polizeisprecherin deutete aber an, dass es in den Bereich der Waffengewalt gehe. Am Vormittag sperrte die Polizei deshalb nach eigenen Angaben den Bereich am Brunsbütteler Damm zwischen Grünhofer Weg und Nauener Straße auf beiden Seiten. Wegen der unklaren Lage wurden Anwohnerinnen und Anwohner gebeten, in ihren Wohnungen zu bleiben.