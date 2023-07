Spandau: Mordkommission ermittelt nach Schüssen – Zeugen gesucht

Am Dienstagabend hat es in Spandau vor einer Pizzeria Schüsse gegeben. Ein 42-Jähriger wurde verletzt. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Berlin. Die Polizei Berlin bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Laut einer Mitteilung hat es am Dienstagabend im Bezirk Spandau einen versuchten Tötungsdelikt gegeben. So habe nach ersten Erkenntnissen eine bislang unbekannte Person gegen 18.55 Uhr in der Neuendorfer Straße Ecke Kirchhofstraße Schüsse auf einen 42-Jährigen abgegeben. Dieser habe sich vor einer dortigen Pizzeria aufgehalten. Der Mann wurde durch die Schüsse verletzt, aber nicht lebensgefährlich. Dennoch kam er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen von einem versuchten Mord aus, dessen Hintergründe aber noch völlig unklar seien.

Daher fragt die 7. Mordkommission:

Wer hat am Tatort zur Tatzeit die Schussabgaben beobachtet und kann Angaben dazu machen?

Wer kann Angaben zu möglichen Hintergründen machen beziehungsweise hat sonstige Beobachtungen gemacht?

Wer hat Fotos oder Videos gemacht und kann diese der Mordkommission zur Verfügung stellen? Hierfür wurde unser Hinweisportal geschaltet, auf dem die Fotos und Videos hochgeladen werden können. Das Hinweisportal erreichen Sie unter folgendem Link: https://be.hinweisportal.de/.

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt die 7. Mordkommission des Landeskriminalamts Berlin in der Keithstraße 30 in 10787 Berlin-Tiergarten unter der Rufnummer (030) 4664-911777, per E-Mail unter lka117@polizei.berlin.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.