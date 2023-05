Ermittlungen Tödliche Schüsse in Gatow: Weitere Verdächtige in U-Haft

In Gatow ist am Dienstag Mittag gegen 12 Uhr ein Mann auf offener Straße getötet worden. Das teilte die Berliner Polizei mit. Der vermeintliche Täter ist Zeugenaussagen zufolge auf der Flucht.

Beschreibung anzeigen

Nach der Tötung eines Mannes in Berlin-Gatow ist eine 16-jährige Tatverdächtige am Mittwoch in Untersuchungshaft gekommen.