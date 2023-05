In Spandau haben Bürgermeisterin und ihr Stellvertreter Posten getauscht. Aber ein Sitz wird wohl leer bleiben.

Politik Berlin-Wahl 2023: So ist das Bezirksamt Spandau aufgestellt

Berlin. In Spandau gab es nach der Wiederholungswahl einen Positionstausch, einen Abschied und einen Neuzugang im Bezirksamt. Und ein Posten bleibt wohl auch auf absehbare Zeit unbesetzt.

Spandaus neuer Bezirksbürgermeister Frank Bewig (CDU) ist zuständig für Personal, Finanzen und Wirtschaftsförderung.

Neuer Bezirksbürgermeister ist Frank Bewig (CDU). Der gebürtige Spandauer verantwortet neben Personal und Finanzen auch die Wirtschaftsförderung in seinem Heimatbezirk. Vor seiner Politik-Karriere arbeitete Bewig als Betreuer in einer Einrichtung der Eingliederungshilfe, später war er wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Kai Wegner (CDU), als der noch Spandauer Bundestagsabgeordneter und nicht Regierender Bürgermeister von Berlin war. Vor seiner Wahl am 30. März war Bewig zweiter Mann im Bezirk.

Carola Brückner (SPD) war Bezirksbürgermeisterin, nun ist sie nur noch Stellvertreterin.

Nun hat er die Positionen getauscht mit der vorherigen Bürgermeisterin Carola Brückner (SPD). Die promovierte Historikerin ist nun als stellvertretende Bürgermeisterin von Spandau zuständig fürs Facility Management, das Schul- und Sportamt sowie das Amt für Weiterbildung und Kultur.

Spandaus Bezirksstadtrat Thorsten Schatz (CDU) leitet die Abteilungen Bauen, Planen, Umwelt- und Naturschutz.

Die Bezirksstadträte Thorsten Schatz (CDU, Steuerfachangestellter, studierte auch Theologie und Jura) und Gregor Kempert (SPD, 48, vier Kinder, läuft gern und spielt Basketball) haben ihre Geschäftsbereiche nach der Wahl unverändert behalten. Schatz verantwortet derzeit das Stadtentwicklungsamt, das Straßen- und Grünflächenamt und das Umwelt- und Naturschutzamt. Gregor Kempert behält die Ämter für Soziales und Bürgerdienste in seinem Verantwortungsbereich.

Spandaus Bezirksstadtrat Gregor Kempert (SPD) ist zuständig für Soziales und Bürgerdienste.

Die frisch gekürte dritte CDU-Stadträtin Tanja Franzke führt neben dem Jugendamt auch das Gesundheitsamt. Die 50-jährige BWLerin aus Kladow war zuvor Pressesprecherin der Bundesagentur für Arbeit. Ihr Amt hat sie vom grünen Stadtrat Oliver Gellert übernommen, der aufgrund der Wahlergebnisse aus seinem Amt ausgeschieden ist.

Spandaus neue Bezirksstadträtin Tanja Franzke (CDU) ist zuständig für Jugend und Gesundheit.

Franzke leitet zudem kommissarisch auch das Ordnungsamt. Eigentlich würde es dem sechsten Bezirksamtsmitglied zugeordnet werden. Vom Wahlergebnis her steht diese Position der AfD zu. Deren Kandidat Andreas Otti fällt schon seit Monaten bei den Wahlversuchen in der BVV bei den Verordneten durch.

Das Bezirkswappen von Spandau.

Und die neue Zählgemeinschaft aus CDU und Grünen hat angekündigt, das zukünftig auch nicht grundlegend anders handhaben zu wollen. Eventuell würde ein anderer Kandidat der AfD mehr Zustimmung bei der geheimen Wahl finden, sicher ist das jedoch keinesfalls.

