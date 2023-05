Mord in Gatow – Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen

Nach dem Mord in Gatow am vergangenen Dienstag sucht die Berliner Polizei nach Zeuginnen und Zeugen. Dazu verrät sie weitere Details.

In Gatow ist am Dienstag Mittag gegen 12 Uhr ein Mann auf offener Straße getötet worden. Das teilte die Berliner Polizei mit. Der vermeintliche Täter ist Zeugenaussagen zufolge auf der Flucht.

Berlin. Am Dienstagmittag kam es in Gatow zu einem Tötungsdelikt. Ein 40-jähriger Syrer erlag noch am Tatort auf dem Waldschluchtpfad seinen Verletzungen. Eine tatverdächtige Person ist auf der Flucht.

Die Polizei wendet sich mit einer Pressemitteilung an die Bevölkerung und sucht Zeuginnen und Zeugen. Dazu veröffentlicht sie zur Tat weitere Details. Sie schreibt:

„Am Dienstag, den 16. Mai 2023 kam es gegen 11.50 Uhr auf einem Parkplatz im Waldschluchtpfad Ecke Breitehornweg am ehemaligen Krankenhaus Hohengatow, später Unterkunft für geflüchtete Menschen, zu einem Tötungsdelikt an einem 40-jährigen Mann. Das Opfer hatte den Tatort unmittelbar zuvor mit seinem weißen VW Touran erreicht und ist dort ausgestiegen, als eine unbekannte Person mehrere Schüsse auf ihn abfeuerte. In diesem Zusammenhang könnte ein weiteres dunkles Fahrzeug eine Rolle gespielt haben.“

In diesem Zusammenhang fragt die Polizei:

Wer hat die Tat zur oben genannten Zeit beobachtet und kann Angaben dazu machen?

Wer kann Angaben zu verdächtigen Personen machen?

Wer hat die benannten Fahrzeuge in der Tatortnähe beobachtet?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise für die Ermittlungen geben?

Hinweise nimmt die 1. Mordkommission des Landeskriminalamtes in der Keithstraße 30 in 10787 Berlin-Tiergarten unter der Rufnummer (030) 4664–911111 oder per E-Mail an lka111-hinweis@polizei.berlin.de, aber auch jede andere Polizeidienststelle, entgegen.

Die Spurensicherung ist am Tatort. Foto: Maurizio Gambarini/FUNKE Foto Services

Polizisten am Tatort. Foto: Maurizio Gambarini/FUNKE Foto Services

Auch die Kriminaltechnik ist vor Ort. Foto: Maurizio Gambarini/FUNKE Foto Services

Zwei Polizisten an einer Bushaltestelle in der Nähe des Tatorts. Foto: Maurizio Gambarini/FUNKE Foto Services

Ein Spurensicherer in einem Schutzanzug. Foto: Maurizio Gambarini/FUNKE Foto Services



Viele Polizisten sind am Tatort unterwegs. Foto: Maurizio Gambarini/FUNKE Foto Services

Auch im Wald sind Polizisten im Einsatz, sichten Spuren. Foto: Paul Zinken/dpa

Das Untersuchungszelt in Berlin-Gatow. Darunter liegt die Leiche des 40-jährigen Syrers. Foto: Paul Zinken/dpa