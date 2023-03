Gegen die Ödnis: Neue Bäume an der Waterkant gepflanzt

Neues Quartier an der Havel in Haselhorst soll dadurch attraktiver werden. Zuvor gab es deutliche Kritik von Anwohnern.

Berlin. Zuletzt wurde die Neubaugegend in Haselhorst oft als zubetonierte Ödnis verspottet. Nun hat das Bezirksamt reagiert und die Havelpromenade im Quartier Waterkant neu gestaltet. In Kooperation mit der Gewobag, die etwa 2000 Wohnungen hier im Norden Spandaus errichtet, wurden so unter anderem 32 neue Bäume gepflanzt. Zusammen mit den noch kommenden Parkbänken soll der neu gestaltete Platz an der Waterkant dadurch eine deutliche Aufwertung erhalten.

Gemeinsam mit dem Gewobag-Vorstandsmitglied Snezana Michaelis pflanzte Spandaus Bezirksbaustadtrat Thorsten Schatz (CDU) den letzten Baum vom Typ Gold-Gleditschie symbolisch selbst. „Die neu gestaltete Havelpromenade bietet den zukünftigen Bewohnern der Waterkant und ihren Besuchern einen lebendigen Raum für Begegnungen“, so Schatz. „Mit den neugepflanzten Bäumen wird die Promenade wieder ein ganzes Stück grüner und die Parkbänke werden zum längeren Verweilen an der schönen Havel einladen.“

Bis 2026 entstehen 2500 Mietwohnungen an der Waterkant

Bis 2026 bauen die kommunalen Wohnungsgesellschaften Gewobag und WBM im gemeinsamen Projekt Waterkant Berlin rund 2500 Mietwohnungen für 4000 Menschen. Etwa 1500 dieser Wohneinheiten sind bereits fertiggestellt. Schon seit dem Frühjahr 2022 wurden an den neu errichteten Gebäuden angrenzende Gehwege und verkehrsberuhigte Straßen wiederhergerichtet und ausgebessert.

Zuletzt hat ein Rewe in dem Gebiet geöffnet und damit erstmals für Einkaufsmöglichkeiten vor Ort gesorgt. Die soziale, verkehrliche, gesundheitliche und kulturelle Infrastruktur des Projekts war im Vorfeld oft kritisiert worden. Auf der anderen Seite der Havel – in Hakenfelde – baut die WBM zusätzlich 349 weitere Wohneinheiten, Geschäfte und eine Stadtteilbibliothek an der Rauchstraße. Die alte Pulverfabrik soll zudem als sozialer Raum reaktiviert werden.

