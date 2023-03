Spandau: Ehemalige Grüne wechselt zu den Linken

Einmalig: Durch diese Entscheidung haben alle Parteien in der BVV Spandau wieder Fraktionsstatus. Was das bedeutet.

Berlin. In der Spandauer Bezirksverordnetenversammlung (BVV) heißt es weiter munter „Bäumchen wechsel dich“. Nun ist auch die Verordnete Elmas Wieczorek-Hahn, ehemals Mitglied der Grünenfraktion, aus ihrer alten Partei aus- und in die Linkspartei im Bezirksparlament eingetreten. Dadurch rettet sie den Spandauer Linken ihren Fraktionsstatus. Bei der Berliner Wiederholungswahl im Februar hatten die Linken nur noch zwei Sitze in der BVV erringen können.

Das Wechselspiel in Spandau hat zuletzt zu einer ungewöhnlichen Situation geführt. Nach dem Übertritt der ehemaligen SPD-Politiker Jochen Anders in die Tierschutzpartei und Jens Hofmann in die FDP konnten nun alle drei Parteien, die ihren Fraktionsstatus durch das Spandauer Wahlergebnis verloren haben, in der BVV wieder zu Fraktionen werden. Das bedeutet für Linke, FDP und Tierschutzpartei mehr Mitspracherechte in den Ausschüssen, eigene Büros und Mitarbeiter.

Elmas Wieczorek-Hahn will bei den Linken für Mieterschutz streiten

Ein Umstand, der bei den Beteiligten des bisher letzten Wechsels natürlich für Freude sorgte. „Gemeinsam mit der Partei der Linken möchte ich weiter für mir wichtige Themen streiten“, begründet Wieczorek-Hahn ihren Schritt. Dazu gehörten etwa der Mieterschutz im Bezirk, mehr Angebote für Jugendliche und Frauen und Engagement für den Natur- und Umweltschutz von Kladow bis zur Heerstraße Nord. „Ich freue mich darauf, mit meinen neuen Fraktionskolleginnen und Fraktionskollegen, die ich aus gemeinsamer Arbeit in den letzten Jahren gut kenne, zusammenzuarbeiten“, so Wieczorek-Hahn.

Auch der wieder ernannte Fraktionschef der Linken, Lars Leschewitz, hatte allen Grund, froh zu sein. „Ich freue mich, mit Elmas eine engagierte und im Bezirk gut bekannte Streiterin für soziale Gerechtigkeit für die Linke zu gewinnen“, sagt Leschewitz. Gemeinsam werde man wichtige soziale Themen wie etwa den Milieuschutz vorantreiben. Damit bleibe eine starke soziale Stimme in der BVV Spandau erhalten, so Leschewitz. Wieczorek-Hahn hatte sich zuletzt mit ihrer Fraktion überworfen, da sie trotz ihrem Spitzenplatz auf der Wahlliste nicht zur Fraktionsvorsitzenden ernannt worden war.

Wieczorek-Hahn und ihre Mitstreiterin Angelique Menjivar de Paz- die ebenfalls die Grünen verlassen und damit die Mehrheit der avisierten Zählgemeinschaft mit der CDU torpediert hat - bekamen während der konstituierenden Sitzung der neuen BVV am Mittwochabend für ihre jeweiligen Entscheidungen nun viel Zuspruch und Glückwunsche von anderen Verordneten - insbesondere von der klaren Wahlverliererin SPD. Dem Vernehmen nach hat Menjivar de Paz vor, demnächst in die Tierschutzfraktion einzutreten und diese damit auf vier Sitze anschwellen zu lassen.

Spandau: Neues Bezirksamt wird am 29. März gewählt

Der Spandauer Zählgemeinschaft aus CDU und Grünen fehlt durch die Austritte nun ein Sitz zur angestrebten Mehrheit.

Foto: Dennis Meischen / BM

Indes hat sich die neue BVV im Rathaus Spandau am Mittwochabend erfolgreich konstituiert. Der CDU-Politiker Christian Heck wurde dem Wahlergebnis entsprechend zum neuen Vorsteher gewählt, sein Stellvertreter wurde der bisherige SPD-Fraktionschef Uwe Ziesak. Die bisherige Vorsteherin Ina Bittroff (SPD) verabschiedete sich nach nur eineinhalb Jahren von ihrem Posten und wünschte ihren Nachfolgern viel Erfolg und Glück. „Ich war gerne ihre Vorsteherin“, sagte sie sichtlich gerührt.

Die AfD scheiterte wie erwartet mit ihrem Antrag, den noch amtierenden grünen Stadtrat Oliver Gellert vor der Verabschiedung des Gesetzes zur Entschädigung von abgewählten Stadträten im Abgeordnetenhaus abzuberufen. Die BVV tritt nun in einer Woche am 29. März erneut zusammen, um das Bezirksamt zu wählen. Aller Voraussicht nach wird dann der CDU-Politiker und bisherige Bezirksschulstadtrat Frank Bewig zum neuen Bezirksbürgermeister.

