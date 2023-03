Wie der Tourismus in die Außenbezirke gelockt werden soll

In der Kampagne „Ab ins B!“ präsentieren sich neun Berliner Bezirke zwei Wochen lang als Tourismusziele. Was man dort entdecken kann.

Berlin. Einen besseren Ort für die Präsentation ihres Vorhaben hätten sich die Stadtmarketinggesellschaft Visit Berlin und die Wirtschaftsförderungen der beteiligten Bezirke am Mittwoch kaum aussuchen können. Ist die Zitadelle Spandau doch genau einer dieser versteckten Perlen außerhalb des Berliner S-Bahnrings, den die Kampagne „Ab ins B!“ ab diesem Wochenende bekannter machen will: Den Menschen auch außerhalb der Stadtgrenzen durchaus ein Begriff, aber sicher nicht ganz oben auf der Prioritätenliste eines Berlin-Besuchs zu finden.

Das will „Ab ins B!“ nun ändern. B, das bezeichnet in diesem Fall natürlich die Tarifzone der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) außerhalb der Ringbahn. Und damit schlichtweg den Großteil des Stadtgebiets. Dementsprechend haben sich auch neun der zwölf Berliner Bezirke - also alle außer den Touristen-Hotspots der Tarifzone A Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg und Charlottenburg-Wilmersdorf - für diese so genanntem „Entdeckertage“ vom 25. März bis zum 10. April zusammengeschlossen. Unterstützung erhalten sie dabei durch die Tourismus-Profis von Visit Berlin.

„Ab ins B!“: 130 Orte bieten 280 Veranstaltungen an

Das gemeinsame Vorhaben auf Initiative der Wirtschaftsförderung Spandau soll weniger geläufige Sehenswürdigkeiten, Ausflugsziele und Geheimtipps für Einheimische wie Berlinliebhaber endlich ins verdiente Schaufenster stellen, wie es heißt. Besucht werden können insgesamt 130 Orte, die wiederum mehr als 280 Veranstaltungen anbieten.

Die Mühle in Alt-Marzahn ist auch einen Besuch wert.

Foto: Sebastian Wunderlich / BM

„Das muss man erstmal abarbeiten“, sagt Patrick Sellerie, Leiter der Spandauer Wirtschaftsförderung. „Alle Gäste Berlins sind herzlich eingeladen, auf Entdeckungstour zu gehen, aber es ist sicher auch eine Gelegenheit, den eigenen Kiez oder auch den Nachbar-Ortsteil noch einmal besser kennen zu lernen.“

Alte Idee mit neuen Möglichkeiten

Neu ist die Idee indes nicht. Ähnliche Konzepte und Vorhaben, die Besucherströme aus der Innenstadt in die Außenbezirke zu lenken, gab es in der Vergangenheit schon einige. Mit wenig bis gar keinem Erfolg. Doch geben sich die beteiligten Bezirke diesmal größtmögliche Mühe, den Besuchern eine breite Palette an Möglichkeiten zu bieten.

Eingeteilt in die Bereiche „Im Grünen“, „Kunst und Kultur“, „Führungen“, „Familien“, „Ostern“, „Workshops“, „Aktiv und erholt“ und „Essen und Trinken“ präsentieren sich lokale Betriebe, Theater, Gaststätten sowie Kunst-, Kultur- und Bildungseinrichtungen von Kladow bis Buch, die sich im Vorfeld für das Programm beworben haben.

Zugvögel im Britzer Garten in Neukölln zu beobachten gehört dabei ebenso zum Programm wie Surfen in Lichtenberg, Bierbrauen in Tempelhof-Schöneberg, Wildkräuterkochen in Spandau oder Kajakfahren in Treptow-Köpenick. Aber auch echte Klassiker wie das Alliiertenmuseum in Dahlem, das Schloss Schönhausen in Pankow und die Gärten der Welt in Marzahn finden sich auf der Liste.

„Ab ins B!“: Insgesamt 112.00 Euro aus der Übernachtungssteuer

Das Schloss Schönhausen ist eine Perle im Bezirk Pankow.

Foto: imago stock / imago images / Jürgen Ritter

Gefördert wird die Kampagne von der Senatswirtschaftsverwaltung aus City-Tax-Mitteln, also aus der Übernachtungssteuer. 112.00 Euro sind so für die beteiligten Bezirke zusammengekommen. „Mit innovativen lokalen Angeboten zeigt die bezirkliche Tourismusförderung Besucherinnen und Besuchern neue Wege jenseits ausgetretener Pfade“, sagt Berlins Wirtschaftssenator Stephan Schwarz (parteilos, für SPD).

Nach Angaben von Schwarz hat ich Berlin im vergangenen Jahr insgesamt als Destination gut entwickelt. „Berlin spielt mit London, Paris und New York in der Liga der beliebtesten Reiseziele“, so der Senator. „Dabei geht es aber nicht um schneller, höher, weiter.“ Vielmehr solle Berlin künftig auch als Ort der Vielfalt vermarktet werden. Deshalb werde der Tourismus verstärkt in den Bezirken gefördert.

Projekte abseits von Fernsehturm und Brandenburger Tor zu unterstützen, ist aus Sicht der Wirtschaftsverwaltung dabei vernünftig für alle Seiten: die Branche, die Bezirke und auch für die Touristen, die sich dann stärker über die Stadt verteilen und weniger in den immergleichen Schlangen stehen.

„Ab ins B!“ soll auch 2024 fortgeführt werden

Das Feuerwehrmuseum in Tegel bietet ein Programm für Groß und Klein.

Foto: Sergej Glanze / Glanze/Berliner Morgenpos

Im vergangenen Jahr standen den Bezirken in diesem Sinne jeweils 150.000 Euro zur Verfügung, um auf eigene, dezentrale touristische Projekte hinzuweisen. Von den insgesamt 1,8 Millionen Euro sind nach Angaben des Wirtschaftssenators 1,5 Millionen Euro abgerufen worden. Zu den umgesetzten Projekten gehörte etwa ein digitaler Rundgang in Charlottenburg-Wilmersdorf zum Jüdischen Leben und eine digitale Karte über das Handwerk in Pankow. Mit dem bezirksübergreifenden Projekt „Ab ins B“ setze Berlin diese dezentrale Tourismuswerbung nun in großen Stil fort, sagt Schwarz.

Und ist die Kampagne eine einmalige Sache? Geht es nach den bezirklichen Wirtschaftsförderern sicher nicht. „Natürlich ist es das Ziel eines solchen Projekts, es zu verstetigen“, betont der Spandauer Patrick Sellerie. Sollten die Zahlen nach zwei Wochen „Entdeckertagen“ stimmen, wird es „Ab ins B!“ also mit Sicherheit auch 2024 geben. Dann aber voraussichtlich mit weiteren Akteuren. „Schon jetzt ist Nachfrage unter denen, die dieses Jahr noch nicht dabei sind, hoch“, verrät Sellerie.

