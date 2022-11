Die Freiheit zwischen der Spandauer Altstadt und dem Ortsteil Ruhleben bekommt am Wochenende eine neue Fahrbahn.

Baustelle Spandau: Straße Freiheit am Wochenende komplett gesperrt

Berlin. Am kommenden Wochenende wird die Freiheit zwischen der Spandauer Altstadt und dem Ortsteil Ruhleben saniert. Für die Asphaltarbeiten wird die Straße von Freitag, den 18. November, ab 9 Uhr bis Montag, den 21. November voraussichtlich 5 Uhr zwischen der Pichelswerderstraße und der Klärwerkstraße vollständig gesperrt. Die Umleitung erfolgt in dieser Zeit über die parallel verlaufende Charlottenburger Chaussee. Nur die Busse der Linie 130 dürfen am Freitag noch bis 18 Uhr den gesperrten Abschnitt der Freiheit befahren.

In der restlichen Zeit verkehrt die Linie nicht bis zum U-Bhf. Ruhleben. Der Bahnhof Stresow ist davon allerdings ausgenommen und bleibt uneingeschränkt erreichbar. Wenn die Witterung es zulässt, werden die Arbeiten laut Bezirksamt voraussichtlich an nur einem Wochenende abgeschlossen.

Spandau: Bauarbeiten konnten wegen Bezirkshaushalt erst jetzt beauftragt werden

„Nach der ersten Bauphase im August 2021 wird die Sanierung der Freiheit nun fortgesetzt, um die noch vorhandenen Fahrbahnschäden zu beseitigen“, erklärt Spandaus Baustadtrat Thorsten Schatz (CDU). Dabei würden auf einer Länge von 1,3 Kilometern rund 15.500 Quadratmeter Asphaltdeck- und Binderschicht abgefräst und erneuert.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„Da das Abgeordnetenhaus erst im Sommer den Bezirkshaushalt 2022/23 genehmigt hat, konnten die Bauarbeiten erst jetzt beauftragt werden“, erklärt Schatz weiter. „Die unvermeidbare Vollsperrung erfolgt in der Hoffnung, dass wir an nur einem Wochenende die anstehenden Arbeiten schaffen und die damit verbundenen Verkehrsbeeinträchtigungen so gering wie möglich halten.“

Mehr über den Bezirk Spandau lesen Sie hier.