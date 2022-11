Spandau: Zu wenig rollstuhlgerechte Wohnungen

Berlin. Die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften haben in Spandau laut Senatsbauverwaltung lediglich 32 rollstuhlgerechte Appartements im Angebot. Alle befinden sich im Bestand der Gewobag. Das geht nun aus der Antwort des Senats auf eine Anfrage des FDP-Abgeordneten Tobias Bauschke im Berliner Abgeordnetenhaus hervor. „Diese Anzahl reicht für die Bedarfe bei weitem nicht aus“, sagt Marcel Eupen, Erster Vorsitzender des Alternativen Mieter- und Verbraucherschutzbundes (AMV). Die landeseigenen Wohnungsgesellschaften besitzen in Spandau insgesamt 23.454 Wohneinheiten.

Der AMV fordert daher die in der Bezirksverordnetenversammlung Spandau (BVV) vertretenen Parteien dazu auf, einen Antrag in die BVV einzubringen. Dieser soll das Bezirksamt Spandau dazu ersuchen, sich bei den zuständigen Stellen dafür einzusetzen, dass mindestens 20 Prozent der neu gebauten Sozialwohnungen in Spandau rollstuhlgerecht errichtet werden. „Außerdem sollen barrierefreie und rollstuhlgerechte Wohnungen vorrangig an Menschen mit Einschränkungen vermietet werden“, so Eupen. Aus der Spandauer Linksfraktion wurde hierzu bereits Zustimmung signalisiert, zunächst allerdings in Form einer Anfrage.

Insgesamt 495 barrierefreie landeseigene Wohnungen in Spandau

Eine als rollstuhlgerecht deklarierte Wohnung erfüllt grundsätzlich die Standards einer barrierefreien Wohnung. Darüber hinaus ist sie aber mit den entsprechenden Maßen ausgestattet, die sich an den speziellen Anforderungen für Rollstuhlfahrer orientieren. Insgesamt gibt es laut der Senatsbauverwaltung 495 landeseigene Wohnungen in Spandau, die barrierefrei sind. 491 gehören zur Gewobag, vier zur Gesobau.

