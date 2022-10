Zweiter Bauabschnitt der Pichelsdorfer Straße gestartet

Berlin. Der Umbau der wichtigsten Einkaufsstraße des Spandauer Ortsteils Wilhelmstadt geht in die nächste Runde. In dieser Woche haben die Bauarbeiten für den zweiten Abschnitt zwischen Metzer Platz und Weißenburger Straße begonnen, wie das Bezirksamt nun mitteilte. Bis Ende Mai 2023 werden hier neben der Straße auch Gasleitungen, ein Teilabschnitt der Mischwasserleitung in der Fahrbahn sowie die Trinkwasserleitung im Gehweg erneuert. In dieser Zeit ist der Abschnitt komplett für den Verkehr gesperrt und es kommt zu einem großen Verlust an Parkplatzflächen für Anwohnerinnen und Anwohner.

Zuvor hatte es deswegen von Seiten der anliegenden Gewerbetreibenden immer wieder Beschwerden über die Informationspolitik des Projekts und die Angst vor Einnahmeverlusten gegeben. Bereits seit Juni 2021 ist die Pichelsdorfer Straße eine Dauerbaustelle. Bis zum Sommer 2023 soll sie nach dem Willen des Bezirksamts nach und nach umgebaut, attraktiver und zugleich sicherer für Fußgänger gestaltet werden. Geplant ist unter anderem, die Gehwege zu erneuern. Auch mehr Platz für Fahrradständer und Bordsteinabsenkungen an Kreuzungen soll es geben. Die vorhandenen Bäume werden dafür zum Teil gefällt und durch neue ersetzt.

Pichelsdorfer Straße in Wilhelmstadt: 121 Bäume werden neu gepflanzt

Anhand eines Baumgutachtens wurden so im Vorfeld etwa 70 geschädigte Bäume lokalisiert. Insbesondere im nun abgeschlossenen nördlichen Bereich zwischen Wilhelmstraße und Adamstraße wurden und werden vorhandene und nicht mehr gesunde Bäume ersetzt, vielerorts sind aber auch Neupflanzungen vorgesehen, die den Baumbestand ergänzen sollen. Auf der gesamten Länge der Pichelsdorfer Straße werden so in den kommenden Jahren insgesamt 121 Bäume neugepflanzt. Im Bereich des nun gestarteten zweiten Bauabschnittes zwischen Metzer Platz und Weißenburger Straße wurden indes bereits im Frühjahr 2022 einige geschädigte Bäume herausgenommen. Nach Abschluss der Baumaßnahmen werden hier 22 neue Bäume bis zum Frühjahr 2023 eingesetzt werden.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Anschließend ist geplant, mit dem dritten Abschnitt der Pichelsdorfer Staße von der Weißenburger Straße bis zur Heerstraße fortzufahren. Das Vorhaben soll mindestens ein Jahr lang in kleineren Einzelabschnitten mit Wechselampelverkehr erfolgen. So soll sichergestellt werden, dass die Buslinie 131 auch weiterhin über die Schulenburgbrücke nach Ruhleben verkehren kann. Die Sperrungen für den Auto- und Busverkehr in den ersten beiden Abschnitten sollen bis dahin wieder aufgehoben sein.

Mehr über den Bezirk Spandau lesen Sie hier.