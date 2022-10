Spandau: Hitlers Bronzepferde auf der Zitadelle eingetroffen

Die „Schreitenden Pferde“ von Josef Thorak standen vor der Neuen Reichskanzlei. Nun sollen sie in Ausstellungen gezeigt werden.

Berlin. Verpackt wie ein Kunstwerk von Christo und Jeanne-Claude sind die „Schreitenden Pferde“ von NS-Bildhauer Josef Thorak (1889-1952) am Freitag nach langer Odyssee in ihrer neuen Heimat, der Zitadelle Spandau, eingetroffen. „Vorher hätte ich es nicht gedacht, aber jetzt war ich doch sehr aufgeregt, die Thorak-Pferde endlich wirklich zu sehen“, sagte Zitadellen-Chefin Urte Evert. Sie habe zwar schon viel über sie geschrieben, aber bisher nur Fotos der Kunstwerke zu Gesicht bekommen, so die Historikerin.

Thorak hatte die drei Meter großen und drei Meter breiten Bronzepferde in den späten 1930er-Jahren geschaffen, er war einer der meistbeschäftigten Bildhauer des NS-Regimes und einer der Lieblingskünstler Adolf Hitlers. Damals standen sie noch vor dem Arbeitszimmer des Diktators in der Neuen Reichskanzlei. Auf der Zitadelle soll eines der Pferde nun innerhalb der erfolgreichen Dauerausstellung „Enthüllt. Berlin und seine Denkmäler“ gezeigt werden. Das andere wird im Rahmen von Sonderführungen in einem Depot der Bastion Königin mit weiteren streitbaren Objekten zu sehen sein.

Hitlers Bronzepferde sollen ab November für das Publikum zugänglich sein

Seit der Eröffnung der Ausstellung „Enthüllt“ entwickele sich auf der Zitadelle Spandau nachhaltig ein Zentrum für die wissenschaftliche und museumspädagogische Auseinandersetzung mit toxischen Denkmälern, das internationale Aufmerksamkeit erhalte, sagte Spandaus Bezirkskulturstadtrat Frank Bewig (CDU). „Die Entscheidung des Bundes, die Thorak-Pferde hier in das kulturpolitische Bildungsprogramm aufzunehmen, ist folgerichtig und ein weiterer Beitrag zu der in unserer Demokratie fest verankerten historischen Aufarbeitung des Nationalsozialismus“, so der Stadtrat.

Vorangegangen war ein zäher Rechtsstreit um die Propagandawerke. Nachdem die Pferde nach dem Zweiten Weltkrieg in sowjetischen Besitz gelangt waren, nach der Wiedervereinigung auf einem Parkplatz in Eberswalde wieder auftauchten und danach lange als verschollen galten, waren sie 2015 im Rahmen einer Razzia wegen des Verdachts der Hehlerei in Bad Dürkheim (Rheinland-Pfalz) unter rund 100 Tonnen von NS-Kunst wiederentdeckt worden. Vor dem Landgericht Frankenthal einigte sich die Bundesrepublik Deutschland im Juli 2021 außergerichtlich in einem Vergleich mit dem angeklagten Unternehmer.

Die Bundesrepublik hatte die Herausgabe der Bronzepferde und weiterer Bronzeskulpturen gefordert und dies damit begründet, dass diese durch den Einigungsvertrag ihr Eigentum geworden seien. Schätzungsweise im November sollen Besucherinnen und Besucher die riesenhaften Pferde nach den hierfür nötigen Aufbauarbeiten erstmals auf der Zitadelle sehen können.

