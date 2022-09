Neuer Imagefilm über Spandaus Wirtschaft

Berlin. Einige der großen Namen des Bezirks sind mit von der Partie. Die Eismanufaktur Florida Eis aus Staaken natürlich, aber auch der Traditionsbetrieb Mischau Fleischwaren, die Photon AG und der Schneider Tamer Moahmed haben mitgemacht. Auch die Jungs der Spandauer Influencer-Agentur insinct3 rund um den YouTube-Star und E-Gamer HandOfBlood haben es sich nicht nehmen lassen, im brandneuen Imagefilm der Spandauer Wirtschaftsförderung über die Möglichkeiten des Unternehmertums und die Vorteile im Bezirk zu sprechen.

Der knapp zehnminütige Clip der Agentur HandundFussFilm soll dabei möglichst die ganze Bandbreite des wirtschaftlichen Lebens des Bezirks abbilden, heißt es aus dem Rathaus.

Spandauer Wirtschaftsförderung: Imagefilm zeigt verschiedene Projektgrößen

„Der Film zeigt unterschiedliche Rahmenbedingungen und Projektgrößen“, erklärt eine Sprecherin der Wirtschaftsförderung. Verbunden mit den Aussagen der Protagonisten sei somit ein Bild von dem entstanden, was Spandau so spannend mache und auszeichne: Zukunft, Wachstum, Potenziale. „Dieser neue Film soll Menschen und Unternehmen einladen und motivieren, hier in Spandau zu gründen oder sich nieder zu lassen.“ Denn Spandau biete viel – vor allem aber: Raum für Zukunft.

Den ganzen Imagefilm über die Spandauer Wirtschaft sehen Sie hier.

In den vergangenen Monaten hat das Bezirksamt Spandau bereits eine umfangreiche Image-Kampagne gestartet, um den Bezirk bekannter zu machen und vor allem das Zentrum aus Altstadt und Arcaden gemeinsam zu vermarkten. Im Rahmen dessen sind etwa Filme, Flyer, Tourismuskonzepte, ein Onlineportal und Werbeplakate entstanden.

