An diesem Wochenende (10. und 11. September) organisieren das Café Barfly, Solo Pizza und das Plan B erneut das Wilhelmstadtfest.

Immer hereinspaziert: Das „Café Barfly“ in Wilhelmstadt freut sich immer über Kundschaft.

Wilhelmstadtfest Spandau: Wilhelmstadtfest findet an diesem Wochenende statt

Berlin. Nach einer pandemiebedingten Pause von zwei Jahren ist es nun endlich wieder soweit – die Spandauer Wilhelmstadt lädt zum gemeinsamen Wilhelmstadtfest 2022. Bereits zum siebten Mal organisieren die Gastronomien Café Barfly, Solo Pizza und das Plan B gemeinsam mit Vereinen, Initiativen und verschiedenen Gewerbetreibenden aus dem Ortsteil dieses gemeinschaftliche Sommerfest.

Los geht es am Sonnabend, den 10. September, zwischen 16 und 22 Uhr, mit einem Bühnenprogramm und ausgewählten gastronomischen Angeboten sowie verschiedenen Ständen von Kunsthandwerkern und Wilhelmstädter Gewerbetreibenden im Bereich Wilhelmstraße und Brüderstraße.

Am Sonntag, den 11. September, zwischen 12 und 20 Uhr, findet dann wieder das beliebte Straßenfest mit zahlreichen Ständen im Bereich rund um das Kneipenviertel in der Wilhelmstraße sowie in der Brüderstraße (zwischen Wilhelmstraße und Földerichstraße) statt. Das Programm für die ganze Familie startet um 12 Uhr mit verschiedenen kostenlosen Attraktionen und Angeboten für die kleinen und natürlich auch die großen Besucher.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Wilhelmstadtfest 2022: Initiativen und Vereine aus der Wilhelmstadt stellen sich vor

Neben dem beliebten Kistenklettern sorgen hier auch der Tape-Workshop, das Kinderschminken, Holzarbeiten für Kinder sowie verschiedene weitere Spielangebote für Spaß und Unterhaltung. Zudem präsentieren sich im Zeitraum zwischen 12 und 17 Uhr verschiedene Initiativen und Vereine aus der Wilhelmstadt auf dem Straßenfest entlang der Brüderstraße.

Auch interessant:Eine neue Stadtteil-Kita für Wilhelmstadt

An beiden Tagen wird es zudem wieder ein interessantes musikalisches Programm mit verschiedenen Spandauer und Berliner Bands – sowohl Newcomer als auch etablierte Gruppen – geben. Daneben kümmern sich die Veranstalter vom Plan B, dem Café Barfly sowie Solo Pizza ebenso wie weitere Gastronomen und Gewerbetreibende aus der Wilhelmstadt natürlich auch um das leibliche Wohl der Besucherinnen und Besucher. Waffeln und Kuchen, saftige Burger und Pizza erwarten die Gäste dabei ebenso wie alkoholfreie und alkoholische Getränke.

Mehr über den Bezirk Spandau lesen Sie hier.