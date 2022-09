Tag des offenen Denkmals auf der Zitadelle Spandau in Berlin

Das Programm ist kostenlos und findet am Sonnabend und am Sonntag (10. und 11. September 2022) auf der Zitadelle statt.

Berlin. Im Rahmen des Tag des offenen Denkmals am 10. und 11. September 2022 lädt das bedeutendste Bauwerk des Berliner Bezirks Spandau, die Festung Zitadelle aus der Zeit der Hochrenaissance, an beiden Tagen des kommenden Wochenendes zu einem kostenfreien Programm ein, bestehend aus Sonderveranstaltungen und aktuellen Ausstellungen. Der diesjährige Denkmal-Tag findet dabei unter dem Motto „Spurensuche. Unterwegs mit der Denkmalpflege“ statt.

Ein Motto, dem man sich auf der Zitadelle mit seiner berühmten Dauerausstellung „Enthüllt. Berlin und seine Denkmäler“ nur allzu gerne annimmt. „Die Zitadelle ist natürlich immer einen Besuch wert“, sagt ihre Leiterin Urte Evert, „aber beim Tag des offenen Denkmals haben wir ein besonderes Programm, bei dem man auch Räume zu sehen bekommt, die sonst verschlossen sind.“ Zum Beispiel sei dies eine Versuchskammer des Heeresgasschutzlabors der Wehrmacht und die Bastion König, in der gerade ein Schauraum für weitere toxische Denkmäler eingerichtet werde. „Außerdem werden Schätze aus dem Archiv präsentiert, die aus restauratorischen Gründen nur an diesem Wochenende gezeigt werden können“, so Evert.

Zum Thema: Hitlers Bronze-Pferde kommen auf die Zitadelle Spandau

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Auch Spandaus Bezirkskulturstadtrat Frank Bewig (CDU) freut sich auf das Sonderprogramm. „Denkmäler machen unsere Geschichte erlebbar, indem sie uns ermuntern, Fragen zu stellen“, sagt Bewig. „Mit ihrer Fülle an Denkmälern ist unsere Zitadelle ein besonderer Ort zum Erleben und ich freue mich für alle, die am Tag des offenen Denkmals das reichhaltige Angebot genießen können.“

Das Programm zum Tag des offenen Denkmals auf der Zitadelle:

Sonnabend, 10.9.2022

- 10 Uhr: Vortrag und anschließende Führung mit dem Restaurator Karl Hiller „Das Torhaus der Zitadelle Spandau und die Renaissance um 1970“ | Treffpunkt: Torhaus

- 14 Uhr Öffentliche Zitadellen Führung | Treffpunkt: Torhaus

Sonntag, 11.9.2022

- 10 - 17 Uhr „Ein Blick nach Staaken. Filmaufnahmen der Pressestelle Spandau zum 75. Jubiläum der Gartenstadt 1989.“ | Treffpunkt: Bastion Kronprinz

- 11 – 17 Uhr Kreative Mitmachstände für Klein und Groß und ein Buchbindestand (Buchbindetechniken für Skizzen- und Studienbücher) | Treffpunkt: Jugendkunstschule Bastion Kronprinz

- 11 Uhr Führung: Die Entstehung der Ausstellung „Enthüllt. Berlin und seine Denkmäler“ mit Carmen Mann | Treffpunkt: Proviantmagazin (Übersetzung in deutsche Gebärden)

- 12 Uhr Öffentliche Zitadellen Führung | Treffpunkt: Torhaus

- 12:30 Uhr Vortrag: „Die Zitadelle als historischer Ort der Fledermausforschung“ Jörg Harder von BAT e. V. (mit Blick in die Gewölbegänge) | Treffpunkt: Bastion König/Eingang Kasematten

- 13 Uhr Spuren der Wehrmacht auf der Zitadelle – Führung mit Besuch der Gasschutzlaboratorien mit Dr. Urte Evert | Treffpunkt: Italienische Höfe

- 14 Uhr Öffentliche Zitadellen Führung | Treffpunkt: Torhaus (Übersetzung in deutsche Gebärden)

- 15 Uhr Führung: „825 Jahre Spandau und die Mark Brandenburg“ mit Dr. Lutz Partenheimer | Treffpunkt: Torhaus

- 15 Uhr Führung: „Ausnahmezustand – polnische Fotokunst heute“ mit Kurator Jens Pepper | Treffpunkt: ZAK (Übersetzung in deutsche Gebärden)

- 16 Uhr Führung: „Raus. Raus? Raus! Flucht und Migration im 19. Jahrhundert über den Auswandererbahnhof Ruhleben“ mit Lisa Klein | Treffpunkt: Zeughaus

Mehr über den Bezirk Spandau lesen Sie hier.