Am Sonnabend wird von 10 bis 14 Uhr direkt vor der Ladenzeile an der Ecke zum Magistratsweg das Stadtteilfest Staaken gefeiert.

Die Großwohnsiedlungen in Staaken feiern ihr insgesamt zweites Stadtteilfest.

Staaken Staaken feiert Stadtteilfest am Brunsbütteler Damm

Berlin. Am kommenden Sonnabend, 3. September, lädt die Stadtteilkonferenz Brunsbütteler Damm von Staaken alle Bewohnerinnen und Bewohner sowie alle Freunde der Gegend rund um die Louise-Schröder-Siedlung zu einem bunten Sommerfest mit einem vielseitigen Bühnenprogramm, Spielen für Kinder und interessanten Angeboten ein. Denn von 10 bis 14 Uhr findet vor der Ladenzeile an der Ecke zum Magistratsweg das insgesamt zweite Stadtteilfest Staaken nach längerer Corona-Pause statt.

Die Stadtteilkonferenz ist ein Zusammenschluss von Trägern, Vereinen und Einrichtungen, die im Gebiet Brunsbütteler Damm aktiv sind. Auf der Bühne können dabei Talente aus der Region mit ihren Darbietungen bewundert werden, unter anderem aus örtlichen Schulen, Kitas, Kirchengemeinden, sozialen Einrichtungen, Vereinen und Initiativen. Das Programm ist multikulturell, so der Gemeinwesenverein Heerstraße Nord. So stehen etwa Folkloretänze, eine Sport-Kampfkunst-Vorführung, verschiedene musikalische Darbietungen, Bauchtanzgruppen, Hip-Hop und weitere Acts auf dem Programm. An den Marktständen können zudem die Angebote der teilnehmenden Einrichtungen kennengelernt werden.

Stadtteilfest Staaken: Besucher können eigene Teller und Becher mitnehmen

Für Kaffee, Kuchen sowie Speisen aus aller Welt ist gesorgt. Die Veranstalter des Festes wollen allerdings auch den Nachhaltigkeitsgedanken stärken. Deshalb wird darum gebeten, dass Besucherinnen und Besucher möglichst eigene Becher und Teller mitbringen. Das Stadtteilfest wird gefördert durch das Städtebauförderprogramm „Stärkung Berliner Großsiedlungen“ in Kooperation mit dem Bezirksamt Spandau, Abteilung Gesundheit.

