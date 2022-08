Weinsommer kehrt in die Altstadt Spandau zurück

In diesem Jahr findet der Weinsommer in Spandau ohne das parallele Altstadtfest statt. Grund dafür sind hohe Auflagen.

Berlin. Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause ist es endlich wieder so weit: Vom 1. bis zum 4. September 2022 können Besucherinnen und Besucher während des Weinsommers Wein und dazu passende Köstlichkeiten auf dem Marktplatz in der Altstadt Spandau genießen. Zehn Winzer und Weinbauern aus vier Weinregionen in Rheinland-Pfalz stehen am Donnerstag (15-22 Uhr), am Freitag (11-22 Uhr), Sonnabend (11-22 Uhr) und Sonntag (11-20 Uhr) bereit, um ihre erlesenen, gekelterten und manchmal auch destillierten Tropfen anzubieten.

Dazu gibt es fünf regionale Versorgungsstände mit zum Rebensaft passenden Spezialitäten, etwa Flammkuchen, Crêpes, Wurst oder Käse. Der Veranstalter „Partner für Spandau“ erwartet über alle vier Tage verteilt mehrere zehntausend Besucher. Als besonderes Highlight wird zudem am Freitag und am Sonnabend um jeweils 15 Uhr die Spandauer Krimiautorin Anne Riebel vor Ort sein und ihre Bücher vorstellen. In Riebels Werken, die die Namen „Dunkelfelder oder ein bitterer Abgang“, „Riesling pur oder ein mörderischer Jahrgang“ und „Silvaner trocken oder ein tödlicher Tropfen“ tragen, spielt guter Wein stets eine wesentliche Rolle.

Veranstaltungen in der Altstadt Spandau nur noch in abgespeckter Form möglich

Bei aller Euphorie gibt es jedoch auch einige Stimmungsdämpfer rund um den diesjährigen Weinsommer. Aufgrund veralteter Marktpläne und der Einhaltung des so genannten zweiten Rettungsweges, können 2022 statt wie gewohnt 1000 Sitzplätze für 14 Winzer auf dem Marktplatz diesmal nur 480 Sitzplätze für zehn Winzer angeboten werden. Bis 2019 fand außerdem immer zusätzlich zum Weinsommer das beliebte Altstadtfest in der Carl-Schurz-Straße mit dazugehöriger Bühne vor dem Rathaus Spandau statt. „Unter den neuen Auflagen mit deutlich weniger erlaubten Ständen ist eine Refinanzierung dieser Bühne aber momentan nicht machbar“, sagt Sven-Uwe Dettmann von „Partner in Spandau“. Man habe sich deswegen für eine Absage des Altstadtfestes zugunsten des Weinsommers entschieden.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Aufgrund der Abstandsbestimmungen für Rettungswagen der Feuerwehr und weiterer verschärfter Auflagen werden Veranstaltungen mit gegenüberliegenden Ständen in der Carl-Schurz-Straße, in der Breiten Straße oder am Reformationsplatz künftig nicht mehr durchgeführt werden können. Schon in diesem Jahr wird daher auch der traditionelle Spandauer Weihnachtsmarkt in der Altstadt nur noch in abgespeckter Form stattfinden können, ähnlich wie schon der diesjährige Weinsommer. „Die Winzer selbst müssen entscheiden, ob sich das so nächstes Jahr noch einmal für sie lohnt“, gibt Dettmann zu bedenken.

Mehr über den Bezirk Spandau lesen Sie hier.