Zitadelle Spandau: Freilichtbühne feiert Jubiläum

Berlin. Eigentlich fand das große Jubiläum der Freilichtbühne an der Zitadelle Spandau natürlich schon im vergangenen Jahr statt. Immerhin war es 2021 genau 100 Jahre her, dass die traditionsreiche Kulturinstitution nahe des bekanntesten Wahrzeichens des Bezirks gegründet worden war. Aufgrund der Corona-Pandemie fiel das geplante, größere Fest allerdings aus. Da man das Ereignis im letzten Jahr nicht mit dem Publikum und allen angekündigten Künstlerinnen und Künstlern begehen konnte und nur wenige geladene Gäste den komprimierten Festakt erleben durften, feiere man dieses Jahr eben noch einmal ausführlich, schreibt Britta Richter, Leiterin der Freilichtbühne.

Am kommenden Sonnabend, den 27. August, und am kommenden Sonntag, den 28. August, heißt es daher jeweils von zehn Uhr bis zum Ende des Tages „101 Jahre Freilichtbühne an der Zitadelle“. An beiden Tagen gibt es bei freiem Eintritt auf zwei Bühnen einen umfangreichen Spielplan mit Musik, Shows und Unterhaltung. Auch drumherum ist Begleitprogramm etwa durch den Zauberer Felix Wohlfahrt vorgesehen.

Eintritt zum Jubiläumsfest der Freilichtbühne Spandau ist kostenlos

„Seit über 100 Jahren wird dieser Ort von Spandauerinnen und Spandauern gerne zu kulturellen Veranstaltungen besucht und als Institution verstanden“, sagt Spandaus Bezirkskulturstadtrat Frank Bewig (CDU) anlässlich des freudigen Datums. Das Programm werde laufend weiterentwickelt und enthalte mit dem Format „Umsonst & Draußen“ nun sogar kostenfreie Angebote. „All dies in Verbindung mit der herrlich naturnahen Lage auf dem Zitadellen-Glacis macht unsere Freilichtbühne einzigartig“, so Bewig.

Angefangen wird an diesem Wochenende jeweils am Vormittag um 10.30 Uhr beziehungsweise elf Uhr mit buntem Familienprogramm, gefolgt von Jazz/ Big-Band-Musik (zum Beispiel von Pippo Miller), Zauberei, Poetry Slam (Ortwin & Samson), Irish Folk (Murphy’s Law), Clownerie, Rock´n´Roll und Country (Larry Schuba & Western Union) bis hin zur abendlichen Tanzparty. An einem Glücksrad locken tolle Gewinne und Caterer halten ein kulinarisches Angebot zu guten Preisen bereit.

Mehr Informationen gibt es hier.

Für die Veranstaltung gilt eine Personenobergrenze von 500 Personen gleichzeitig. Wegen des abwechslungsreichen Programms wird von den Veranstaltern aber mit einem regen Kommen und Gehen gerechnet. Gäste müssen allerdings beachten, dass aufgrund paralleler Konzerte auf der Zitadelle kaum Parkplätze zur Verfügung stehen werden. Das Team der Freilichtbühne empfiehlt daher, per BVG oder Rad anzureisen.

