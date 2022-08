Spandau: Havelfest nach zwei Jahren Corona-Pause wieder da

Am kommenden Wochenende (12.-14. August) findet die Veranstaltung nach zwei Jahren Corona-Pause wieder am Lindenufer statt.

Berlin. Für viele Spandauerinnen und Spandauer sowie Besucher aus ganz Berlin gehörte das Havelfest am Lindenufer vor der Corona-Pandemie zum fest eingeplanten, jährlichen Termin im Kalender. Geht es nach dem Veranstalter „Partner für Spandau“, soll an diesen Erfolg nun nach zwei Jahren Corona-Zwangspause wieder angeknüpft werden. Am kommenden Wochenende (12.-14. August) findet die Veranstaltung erstmals wieder an gewohnter Stelle statt. Über alle drei Tage verteilt werden mehrere Zehntausend Besucher erwartet.

„Die Spandauer Sommerklassiker wie das Havelfest, der WeinSommer und das Altstadtfest sind nun viel zu lange ausgefallen“, sagt „Partner für Spandau“-Geschäftsführer Sven-Uwe Dettmann. „Ich freue mich von Herzen, Sie nun wieder in Spandau am Lindenufer begrüßen zu dürfen und wünsche Ihnen und Ihren Lieben einige wundervolle, unterhaltsame und fröhliche Stunden auf dem Spandauer Havelfest 2022.“

Havelfest Spandau 2022: Musik, Karussells, Handwerk und Biergärten

An drei Tagen unterhalten nahe der Spandauer Altstadt auf zwei Bühnen diesmal mehr als ein Dutzend Entertainer und Bands fast aller Musikrichtungen und Genres die Besucher. Als Highlights werden die Auftritte der „Ärzte“-Coverband „Die Kassenpatienten“ und der Gruppe BON mit ihrer AC/DC-Cover-Show angekündigt. Auch das Country-Urgestein Larry Schuba ist wieder einmal in Spandau mit dabei.

In den drei Biergärten können sich die Besucher zudem erfrischen und erholen, während sie an der Havelpromenade mehr als fünfzig verschiedene Kunsthandwerks-, Handels- und Spezialitätenstände erwarten, an denen gestöbert und kleine und große Mitbringsel erworben werden können. Für die kleinsten Besucher ist ebenfalls gesorgt. Autokarussell, Riesenrutsche, Bungee-Trampolin oder Entenangeln stehen zur Verfügung, um auch den Kindern die Zeit zu vertreiben.

