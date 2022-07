Am Wochenende werden in Berlin Temperaturen bis zu 30 Grad erwartet.

Schwimmbad Berlin Sommerbad Staaken öffnet am Wochenende

Berlin. Am Sonnabend (2. Juli) öffnen die Berliner Bäderbetriebe (BBB) mit dem Sommerbad Staaken das letzte Berliner Freibad für die Sommersaison. Bis zum 21. August hat das Schwimmbad am Brunsbütteler Damm nun täglich von 7 Uhr bis 19 Uhr geöffnet. Das kleinste Sommerbad der Stadt und das zweite seiner Art in Spandau verfügt über ein 25-Meter-Schwimmbecken, ein Nichtschwimmerbecken mit Rutsche und eine Planschlandschaft für die kleinsten Badegäste. Außerdem gibt es auf den Rasenflächen viel Platz zum Sonnen und Erholen.

Die BBB empfehlen indes, Tagestickets für das Sommerbad vorab im Online-Ticketshop zu kaufen. Mit einem Online-Ticket können die Kundinnen und Kunden direkt zu den Einlassdrehkreuzen gehen, ohne sich an der Kasse anstellen zu müssen. Außerdem ist im Online-Shop bereits im Voraus ersichtlich, ob die Tickets für ein Bad ausverkauft sind. In diesem Fall besteht noch die Chance, Karten für ein anderes Freibad zu erwerben.

Alle Informationen über die Berliner Bäder auf: https://www.berlinerbaeder.de.

