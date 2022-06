Wasserwerk Spandau wird 125 Jahre alt: Tag der offenen Tür

Am Sonnabend kann Berlins viertgrößtes Wasserwerk an der Pionierstraße von 11 bis 18 Uhr kostenlos besichtigt werden.

Das Wasserwerk Spandau an der Pionierstraße ist das viertgrößte Wasserwerk Berlins und versorgt rund 246.000 Menschen in Spandau mit Trinkwasser.

Berlins viertgrößtes Wasserwerk feiert runden Geburtstag. Das Wasserwerk Spandau an der Pionierstraße, unweit des Spandauer Forsts gelegen, wird 125 Jahre alt. Begangen wird dieses Jubiläum am Sonnabend von den Berliner Wasserbetrieben (BWB) mit einem Tag der offenen Tür von 11 bis 18 Uhr. Neben kostenlosen Führungen durch das Gebäude wird es auch einen Wasserspielplatz für die Kleinen und kostenloses Wasser zum Selbst-Auffüllen geben. Da vor Ort allerdings keine Parkplätze verfügbar sind, bitten die BWB um Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln – zum Beispiel mit der Buslinie 134 in Richtung Wasserwerk vom Rathaus Spandau aus.

1897 eröffnet, versorgt das Wasserwerk Spandau heute rund 246.000 Menschen mit Trinkwasser und fördert jährlich 20 bis 25 Millionen Kubikmeter an Wasser. Dieses wird dabei ausschließlich aus Grundwasser gewonnen. Knapp die Hälfte der jährlich benötigten Menge reichert es zudem selbst mit gereinigtem Havelwasser an. „Mit seinem hohen Anteil an Grundwasseranreicherung sichert das Wasserwerk Spandau seine Ressource in hohem Maße selbst“, sagt Frank Bruckmann dazu, Vorstandschef der Berliner Wasserbetriebe. Diese Art der Resilienz wolle man weiter ausbauen.

Wasserwerk Spandau trägt zum Erhalt von Artenvielfalt und Naturräumen bei

„Dafür sind wir aber auf verlässliche Wasserstände in der Oberhavel angewiesen“, so Bruckmann weiter, „auch deshalb ist eine Zusammenarbeit mit Brandenburg entscheidend für ein modernes und ressourcenschonendes Wassermanagement der Metropolregion.“ Zur Schonung der Ressource Wasser könnten indes auch die Berlinerinnen und Berliner selbst beitragen, indem sie das Wasser sorgsam nutzten und nicht verschwenden. „Etwa den Rasen früh morgens statt mittags sprengen und im Garten auf klimaangepasste Vegetation achten“, nennt Bruckmann als Beispiele.

Das Wasserwerk Spandau wurde zwischen 2011 und 2013 für insgesamt elf Millionen Euro umfangreich modernisiert. Derzeit laufen dort im Umfeld wieder Bauarbeiten. Vor dem Werk werden die Trinkwasserhauptleitung und ein Schmutzwasserkanal saniert. Außerdem wird das Grabensystem der Kuhlake noch bis 2027 grundhaft instandgesetzt. Über die Kuhlake und mehrere Becken auf dem Wasserwerksgelände versickern die Wasserbetriebe auf insgesamt 475.000 Quadratmetern gereinigtes Havelwasser. Dies trage in der Kuhlake und im Spandauer Forst zum Erhalt von Artenvielfalt und Naturräumen bei, heißt es von den BWB.

