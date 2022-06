Blick in die Zukunft: E-Busse bei der BVG besichtigen

Berlin. Leise sind sie wirklich. „Gehen Sie bitte ein bisschen zur Seite, damit der Bus neu einparken kann“, ruft ein BVG-Mitarbeiter am Freitag auf dem weitläufigen Gelände des Betriebshofs Spandau laut in eine Gruppe von Menschen. Diese hatten tuschelnd beieinander gestanden und bis dahin gar nicht gemerkt, dass sich ihnen das elegante Elektro-Fahrzeug bereits bis auf wenige Meter genährt hatte.

Insgesamt acht Elektrobus-Modelle verschiedenster Anbieter aus Deutschland und Europa waren am Freitag dem Ruf der Berliner Verkehrs-Betriebe (BVG) in die Wilhelmstadt gefolgt, um sich der Öffentlichkeit und einem Fachpublikum zu präsentieren. Noch bis Sonnabend um 16 Uhr sind die Fahrzeuge auf dem Bushof zu besichtigen. Besonderes Highlight: ein elektrischer Doppel-Gelenkbus, mit dem auch Probefahrten über das Areal absolviert werden können. „Es geht uns darum zu zeigen, was sich mittlerweile alles auf dem Markt für E-Mobilität getan hat und auch darum, die Berlinerinnen und Berliner für die neue Technik zu begeistern und in unserem Wandlungsprozess mitzunehmen“, so ein BVG-Sprecher.

BVG: 2022 kommen 90 neue Elektrobusse dazu

Im Rahmen eines Symposiums nutzte die BVG die Aktion außerdem, um über den Stand ihrer Busflotten-Umrüstung auf E-Mobilität zu informieren. Bis 2030 sollen alle 1500 Busse des Verkehrsunternehmens mit einem Elektroantrieb unterwegs sein. 130 sind es bereits jetzt. „In diesem Jahr werden noch einmal 90 dazu kommen“, sagte Daniel Hesse, der bei der BVG für Technologie und Innovation zuständig ist, „anschließend müssen wir die Menge auf 200 bis 300 pro Jahr erhöhen, damit wir unser Ziel noch rechtzeitig erreichen können.“

Voraussetzung dafür ist allerdings eine funktionierende Lade-Infrastruktur. Am besten sei hier ein Mix aus Depotladung in den Betriebshöfen, Endstellenladung an den Bushaltestellen und Streckenladungen an Oberleitungen oder mit Hybriden, heißt es aus dem Unternehmen. In einem ersten Schritt sollen hierfür nun die BVG-Betriebshöfe umgerüstet werden. In Treptow und Marienfelde kommen in den nächsten fünf Jahren zudem zwei neue und moderne dazu. „Berlin ist nicht nur die Hauptstadt Deutschlands, sondern bald auch die der Elektromobilität“, freute sich Mobilitätsstaatssekretärin Meike Niedbal, die am Freitag ebenfalls zu Gast in Spandau war und sich die Vorzüge der verschiedenen Bus-Modelle bei einem Rundgang erklären ließ.

Mehr über den Bezirk Spandau lesen Sie hier.