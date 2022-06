Niederneuendorfer Allee am Wochenende vollgesperrt

Berlin. Auf der Niederneuendorfer Allee in Hakenfelde kommt es an diesem Wochenende zu einer eintägigen Vollsperrung zwischen dem Papenberger Weg und der Bushaltestelle Bürgerablage. Vom morgigen Freitag, den 10. Juni 2022, 7 Uhr bis voraussichtlich Sonnabend, 11. Juni 2022, 16 Uhr wird dort die Fahrbahnoberfläche erneuert. Die wichtige Verbindungsstraße zwischen Spandau und der Stadt Hennigsdorf ist in dem betroffenen Abschnitt in einem nicht mehr verkehrssicheren Zustand, wie das Bezirksamt verkündet.

Die Maßnahme diene daher der Vermeidung von Verkehrsunfällen in dem besonders engen und sensiblen Straßenabschnitt. Für den Buslinienverkehr und für Rettungsfahrzeuge wird ein Notweg eingerichtet. „Das Bezirksamt Spandau sah sich kurzfristig gezwungen, zur Gefahrenstellenbeseitigung eine Fachfirma mit dem Anfräsen und Erneuern der Asphaltdeckschicht zu beauftragen“, schreibt die Behörde in einer Mitteilung.

Bezirksamt Spandau: Niederneuendorfer Allee muss dringend neugebaut werden

Die Niederneuendorfer Allee war bereits zuvor vom Bezirk wiederholt für die überbezirkliche Investitionsplanung angemeldet worden, um einen dringend erforderlichen und regelkonformen Neubau der Straßenverbindung zu realisieren. „Neben einer ausreichend breiten Fahrbahn sollen in diesem Rahmen auch Anlagen für den Fuß- und Radverkehr gebaut werden“, heißt es aus dem Bezirksamt. Ein Baubeginn für das wichtige Vorhaben stehe allerdings noch nicht fest.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Auch interessant:Neue Beschilderung in Hakenfelde für Biber und Otter

Bis dahin könne die Verkehrssicherheit deswegen in dem besonders engen Straßenabschnitt zwischen Papenberger Weg und Bürgerablage allenfalls durch Asphaltausbesserungen, Gewichtsbeschränkungen, LKW-Verbot und die Begrenzung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit gewährleistet werden.

Mehr über den Bezirk Spandau lesen Sie hier.