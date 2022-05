70. Kinder- und Volksfest in der Gartenstadt Staaken

Berlin. Zwei Jahre mussten die Bewohner der Gartenstadt Staaken wegen der Corona-Pandemie auf diesen Termin warten. Nun kann das 70 Jubiläum des traditionellen Staakener Kinder- und Volksfestes - immerhin eines der ältesten Kiez-Feste Berlins - endlich mit Verspätung nachgeholt werden. Vom 25. bis zum 29. Mai 2022 werden auf dem Festplatz am Ungewitterweg unter dem Motto „Spaß in der Gartenstadt“ wieder Nachbarn und Freunde zusammenkommen. Mit allem was dazu gehört: Freibier, einem vielseitigen Musikprogramm, Feuerwerk und einem Festumzug. Außerdem werden Kirmes-Attraktionen von der Achterbahn über Autoscooter und Kinderkarussells bis zur hin Riesenrutsche angeboten.

Am Mittwoch, 25. Mai 2022, eröffnet Spandaus Bezirksbürgermeisterin Carola Brückner (SPD) das Fest mit dem Anstich des Freibierfasses. An ihrer Seite: Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD). Am Sonnabend gibt es um 19:30 Uhr einen Fackelumzug mit anschließendem Höhenfeuerwerk. Und am Sonntag um 14 Uhr folgt der große Festumzug durch die Straßen der Siedlung, die in den Jahren von 1914 bis 1917 nach dem Entwurf des Architekten Paul Schmitthenner entstanden ist.

70. Kinder- und Volksfest bietet großes Programm für die Kleinen

Auf der Bühne spielen zeitgleich Bands verschiedener Musikrichtungen. Auch für Programmpunkte für Kinder ist gesorgt: vom Ballonkünstler über Schmink-Artisten bis hin zu einer Tanzgruppe und dem obligatorischen Torwandschießen dürften die jungen Gäste viel Spaß auf dem 70. Staakener Kinder- und Volksfest haben.

Gefeiert wird in diesem Jahr am 25. Mai von 15 bis 23 Uhr, am 26. Mai von 12 bis 23 Uhr, am 27. und 28. Mai von 15 bis 23 Uhr sowie am 29. Mai von 10 bis 20 Uhr. Da in der Nähe des Festplatzes kaum Parkmöglichkeiten bestehen, sollten Besucher möglichst mit öffentlichen Verkehrsmittel wie der BVG-Buslinie 237 anreisen.

