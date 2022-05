Wegen der dringend notwendigen Reparatur eines Schadens muss die Behelfsbrücke in der kommenden Woche total gesperrt werden.

Umleitung Tegeler Brücke am kommenden Dienstag vollgesperrt

Berlin. Schlechte Nachrichten für Pendler zwischen den Berliner Bezirken Spandau und Reinickendorf. Wie Spandaus Bezirksstadtrat Thorsten Schatz (CDU) in der vergangenen Sitzung des Verkehrsausschusses mitteilte, wird die Behelfsbrücke für die Tegeler Brücke in der kommenden Woche total gesperrt werden. Grund ist eine schwere Havarie, die eine Reparatur des Schadens dringend notwendig mache.

Dadurch ist die Direktverbindung zwischen der Gartenfelder Straße in Spandau und der Bernauer Straße in Tegel über den Berlin-Spandauer Schifffahrtskanal vom 17. Mai um 20 Uhr bis zum 18. Mai um 5 Uhr unterbrochen. Eine Umleitung wird noch durch die Senatsverkehrsverwaltung eingerichtet, so Schatz.

Tegeler Brücke wird bis 2023 für 20 Millionen Euro neu gebaut

Die Tegeler Brücke soll bis 2023 von der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) neu gebaut werden, ihre Vorgängerin aus dem Jahr 1952 wies erhebliche Risse, Rost und weitere Schäden auf. Zurzeit wird ihre Last daher von einer Behelfsbrücke getragen. 20.000 Kraftfahrzeuge passieren die Tegeler Brücke jeden Tag, hinzu kommen Radfahrer und Fußgänger. Insgesamt werden 20 Millionen Euro in den Ersatzneubau investiert.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr über den Bezirk Spandau lesen Sie hier.