Neue Internetseite des Havelradwegs zeigt Spandaus Perlen

Berlin. Der Havelradweg führt einmal von Hakenfelde bis Kladow durch den Bezirk Spandau und bietet auf dieser Strecke einiges an Schönheiten. Spandauer Forst, Bürgerablage, Insel Eiswerder, Spandauer See, Zitadelle, Schleuse, Altstadt, Lindenufer, Scharfe Lanke, Dorf Gatow, Gutspark Neukladow und Insel Imchen sind dabei nur ein paar der „Spandauer Perlen“, die Radreisende am Wegesrand entdecken und erleben können. Auf einer neuen Internetseite präsentiert sich einer der schönsten Fernradwege Deutschlands nun in modernisiertem Gewand.

Interessierte sollen hier all das erfahren, was einen gelungenen Ausflug ausmacht. Neben aktuellen und reich bebilderten Infos zu Streckenverlauf, Tagesetappen, Übernachtungsmöglichkeiten, Fahrrad-Verleihstationen und Gepäcktransport, sollen also vor allem auch viel Inspiration für die individuelle Tour-Gestaltung entlang des Wassers und Hinweise auf gastronomische, kulturelle und landschaftliche Besonderheiten gegeben werden.

Havelradweg führt auf 20 Kilometern durch den Bezirk Spandau

„Ich freue mich sehr, dass für dieses besondere touristische Projekt alle acht Beteiligten so engagiert zusammengearbeitet haben“, sagt Spandaus Bezirksbürgermeisterin Carola Brückner (SPD), „das Ergebnis ist eine tolle, serviceorientierte und vor allem auch schöne Seite, die Lust macht, nicht nur den Havelradweg zu befahren, sondern auch die wunderschönen Orte entlang des Weges zu besuchen.“ Das sei ein absolutes Plus für den Tourismus in der Region. Der Havelradweg folgt dem Flussverlauf dabei auf rund 400 Kilometern und durchquert vier Bundesländer. Auf 20 Kilometer führt er durch Spandauer Terrain.

Von der Quellregion der Havel in Ankershagen geht es durch die Mecklenburgische Seenplatte, das Ruppiner Seenland, Berlin-Spandau, Berlin-Steglitz-Zehlendorf, die Unesco-Welterbestadt Potsdam, das Havelland und die Altmark bis hin zur Mündung in die Elbe in der Prignitz. „Einzelne Etappen und Streckenabschnitte sind wunderbar für einen Tagesausflug mit der Familie geeignet“, freut sich Jana Friedrich, Tourismusbeauftragte des Bezirks Spandau, „die An- oder Abreise zu oder von Etappenzielen ist unkompliziert mit der Bahn möglich.“ Besonders schön sei dabei die Anreisemöglichkeit mit der BVG-Fähre vom Bahnhof Wannsee aus nach Kladow.

