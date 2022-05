Fliegen im Grenzbereich: Neue Ausstellung in Gatow eröffnet

Berlin. Erst in dieser Woche machte ein Vorfall Schlagzeilen, der – wie vieles momentan – an die längst überwunden geglaubten Zeiten des Kalten Krieges erinnerte. Ein russisches Spionageflugzeug über der Ostsee vor Rügen löste mitten im Ukraine-Krieg den Einsatz zweier deutscher Kampfjets aus, die den russischen Flieger wieder raus aus internationalem Luftraum leiten mussten.

Aktueller könnte die Ausstellung also kaum sein, die am Donnerstag im Militärhistorischen Museum der Bundeswehr (MHM) auf dem Gelände des ehemaligen Flugplatzes Berlin-Gatow eröffnet wurde. Bis zum 30. Oktober können sich hier Besucher in der Schau „Fliegen im Grenzbereich – Über Spionage, Fluchten und Irrflüge im Kalten Krieg“ informieren. In ihr wird anhand zahlreicher Exponate dokumentiert, wie durchlässig der so genannte „Eiserne Vorhang“ – ob gewollt oder aus Versehen – tatsächlich gewesen ist. Besonderes Highlight: die Cessna von Matthias Rust, mit der dieser am 28. Mai 1987 auf der Großen Moskwa-Brücke unweit des Roten Platzes in Moskau landete.

Luftwaffenmuseum: Ausstellung basiert auf Zeitzeugenberichten

Die Cessna von Matthias Rust, mit der dieser am 28. Mai 1987 auf der Großen Moskwa-Brücke unweit des Roten Platzes in Moskau landete.

Foto: MHM Gatow

Anhand von Beispielen aus den Bereichen Spionage, Flucht und Irrflüge werden zudem Beweggründe, Verlauf, individuelles Erleben und Auswirkungen der behandelten Flüge betrachtet. Sie gestatten dabei einen Blick auf die Lebenswirklichkeit im Kalten Krieg, auf die Grenzen der Überwachung und mitunter auch auf den Einfallsreichtum Einzelner wie eben Privatpilot Matthias Rust. Die Ausstellung „Fliegen im Grenzbereich“ basiert auf Zeitzeugengesprächen, die Angehörige des MHM in den vergangenen Jahren geführt haben. Zu jedem Ausstellungsabschnitt gibt es einen Zeitzeugen, dessen persönliches Erleben präsentiert wird.

„Nach dem Zweiten Weltkrieg bis Anfang der 1990er Jahre standen sich die beiden großen politischen Machtblöcke der westlichen Demokratien und östlichen kommunistischen Staaten gegenüber“, erklärt Museumsleiter Oberstleutnant Ralf-Gunter Leonhardt,, „die Grenze verlief in dieser Zeit des Kalten Krieges quer durch Europa.“ Während die deutsch-deutsche Teilung durch die DDR am Boden mit Stacheldraht, Fahrzeugsperren, Minen, Grenzzäunen, Betonmauer und Beobachtungstürmen gesichert werden sollte, kontrollierten auf beiden Seiten Radargeräte, Alarmrotten und Flugabwehrraketen den Luftraum, so Leonhardt: „Und doch wurde diese Grenze immer wieder überflogen, mal absichtlich, mal aus Versehen.“

Der Eintritt zur Ausstellung ist frei. Das MHM ist dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

