Nachts nur noch Tempo 30 auf der Nonnendammallee

Berlin. Seit dieser Woche gilt auf der Nonnendammallee in Siemensstadt im Teilabschnitt zwischen Rohrdamm und Jungfernheideweg zwischen 22 und 6 Uhr in beiden Fahrtrichtungen eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf Tempo 30. Wie das Bezirksamt Spandau mitteilt, setzt es damit eine Anordnung der Senatsverwaltung für Umwelt unter Bettina Jarasch (Grüne) um. Die Zentrale Straßenverkehrsbehörde begründe die Entscheidung mit dem Schutz der Wohnbevölkerung vor verkehrsbedingtem Lärm und beziehe sich auf ein Gutachten aus dem Dezember 2020, das straßenverkehrsbehördliche Maßnahmen zur Reduzierung der Lärmimmissionen notwendig mache.

Für die Umsetzung war das Anbringen von insgesamt je 14 Verkehrszeichen und Zusatzzeichen erforderlich. Die angrenzenden Seitenstraßen sind dabei bereits verkehrsberuhigt und Bestandteil von Tempo-30-Zonen. Trotz dessen zeigt man sich im Bezirksamt nicht gerade erfreut über den Vorstoß und übt sogar deutliche Kritik, handelt es sich bei der Nonnendammallee doch um eine der drei größeren Straßenverbindungen zwischen dem Bezirk Spandau und der Berliner Innenstadt.

Nonnendammallee: Bezirksamt Spandau bat Senat, von Maßnahme abzusehen

Zwar versichert Bezirksbaustadtrat Thorsten Schatz (CDU), dass er Vorhaben zur Reduzierung des nächtlichen Verkehrslärms grundsätzlich begrüße, doch sehe er einige spezielle Probleme hierfür an der Nonnendammallee. „Ich befürchte eine geringe Akzeptanz der Maßnahme, sowohl wegen der vorhandenen Fahrbahnbreite, insbesondere aber auch dann, wenn die Schaltungen der Lichtsignalanlagen in dem Straßenabschnitt nicht an die neue Regelung angepasst werde“, so Schatz.

Zudem befürchte er, dass die flächendeckende Ausweitung von Geschwindigkeitsbeschränkungen im gesamten Stadtgebiet zu einer Verringerung der Akzeptanz von derartigen Maßnahmen in besonders sensiblen Straßenabschnitten wie etwa vor Grundschulen, Kindertagesstätten und Senioreneinrichtungen führt. „Daher hatte ich die Senatsverwaltung gebeten, von dieser Maßnahme abzusehen“, sagt Schatz. Offensichtlich ohne Erfolg.

