Neues Reha-Zentrum zieht nach Spandau

Im ehemaligen Carossa-Quartier in Hakenfelde entsteht auf 2000 Quadratmetern Platz für 60 Herz- und Lungenpatienten.

Das 1938 bis 1942 nach Plänen von Hans Hertlein errichtete Gebäude des ehemaligen Luftfahrtgerätewerks beherbergt bald das Reha-Zentrum Spandauer See.

Berlin. Noch wird fleißig geschweißt, gehämmert und gebaut. Doch schon im kommenden August sollen die sanierten Räume im Obergeschoss des ehemaligen Carossa-Quartiers in Hakenfelde bezugsfertig sein. Auf knapp 2000 Quadratmetern wird hier dann das neue ambulante Reha-Zentrum Spandauer See mit den Schwerpunkten Kardiologie und Pneumologie Platz für 60 Herz- und Lungenpatienten bieten. Insgesamt werden sich 35 Honorar-, Teilzeit- und Studentenkräfte um die medizinische Rehabilitation der Erkrankten kümmern. „Wir haben das gesamte Personal aus Charlottenburg übernommen“, sagt Geschäftsführer Atrin Pashaei.

Auch interessant: Schulterchirurgie des Vivantes-Klinikums Spandau geehrt

Und meint damit: Das Reha-Zentrum Spandauer See ist der direkte Nachfolger des Reha-Zentrums Westend, das im vergangenen Jahr von der Prange Gesundheit GmbH gekauft und mittlerweile an seinem alten Standort abgerissen worden ist. „Am neuen Standort reizt uns die Nähe zum Wasser und zur Natur, die gute Anbindung und dass wir gleichzeitig Teil eines komplett neuen Quartiers aus Wohnungen, Einzelhandel, Gastronomie und Gewerbe werden können“, so Pashaei.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Reha-Zentrum Spandauer See: Mehr Lungenpatienten wegen Corona-Pandemie

Der Komplex wird dabei mit modernen Fitness-, Sport- und Physiotherapieräumen ausgestattet sein sowie eine Lehrküche umfassen. In dieser soll Patienten beigebracht werden, preiswert und mit einfachen Zutaten gesund zu kochen. „Um weitere Krankheiten oder den nächsten Herzinfarkt zu verhindern“, sagt Pashaei. Mit der Erweiterung um Lungenplätze übernehme man zudem auch eine gesellschaftliche Verantwortung. „Ich gehe davon aus, dass die Spätfolgen der Infizierten der Corona-Pandemie sich vor allem in Lungenproblemen widerspiegeln werden“, so der Geschäftsführer.

Mehr über den Bezirk Spandau lesen Sie hier.