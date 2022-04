Hohe Staugefahr: Wilhelmstraße in Spandau wird vollgesperrt

Ab Montag bis in den Mai hinein wird die Wilhelmstraße zwischen Gatower Straße und Am Omnibushof nicht befahrbar sein. Der Grund.

Berlin. Zur Herstellung eines Hausanschlusses durch die Berliner Wasserbetriebe (BWB) hat die zuständige Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher-und Klimaschutz (SenUMVK) eine Vollsperrung der Wilhelmstraße zwischen der Gatower Straße und der Straße Am Omnibushof angeordnet. Ab Montag, den 25. April, ist der Durchgangsverkehr in diesem Straßenabschnitt vorläufig nicht mehr möglich. Die Umleitung erfolgt über die Gatower Straße und die Heerstraße.

Insbesondere in den Hauptverkehrszeiten ist in diesem Bereich deshalb mit Staugefahr und Zeitverlusten zu rechnen. Die Arbeiten sollen bis zum 23. Mai beendet sein. Die Sperrung betrifft dabei lediglich einen kurzen Straßenabschnitt in Höhe der Hausnummer 27 unmittelbar nördlich der Einmündung der Straße Am Omnibushof. Die Zufahrt zu den Grundstücken an der Wilhelmstraße ist je nach Lage entweder von der Gatower oder von der Heerstraße möglich.

Durchgangsverkehr zwischen Spandau und Potsdam betroffen

Betroffen ist aber der Durchgangsverkehr zwischen Spandau und Potsdam (zur Bundesstraße 2), der dann ausschließlich über die Heer- und Gatower Straße geführt und die Kreuzungen auf der Heerstraße zusätzlich belasten wird. Bei der Maßnahme handelt es sich nicht um ein Straßenbauvorhaben des Bezirksamtes, sondern um eine erforderliche Leitungsbaumaßnahme der BWB.

