Seniorenwohnhäuser sollen eigene Pflegedienste bekommen

Berlin. Als einer der wenigen Bezirke in Berlin besitzt Spandau noch bezirklich betriebene Seniorenwohnhäuser, etwa An der Spekte oder an der Adamstraße in Wilhelmstadt. Da für die älteren Bewohner dieser Anlagen ein Ortswechsel im Pflegefall oft den Verlust sozialer Kontakte und damit eine Verschlimmerung ihrer gesundheitlichen Situation bedeutet, fordert die Spandauer SPD das Bezirksamt in einen Antrag nun dazu auf, zu prüfen, ob in den Seniorenwohnhäusern des Bezirks in Kooperation mit den Pflegediensten oder Betreibern anderer Heime Pflegeeinrichtungen eingerichtet werden können. Bedeutet: Direkt in den Häusern oder zumindest in unmittelbarer Nähe.

Bezirksamt Spandau: Senioren nicht zwingen, Pflegeanbieter zu nutzen

Der Antrag wurde im vergangenen Sozialausschuss umfassend diskutiert. Obwohl der Spandauer Sozialamtsleiter Thomas Fischer durchaus Sympathien für das Vorhaben bekundete, wies er auch auf Probleme hin. So seien die Wohnungen und Zimmer der Bewohner oft zu klein, um eine umfassende Pflege tatsächlich zu ermöglichen.

Zudem sei es rechtlich schwer für das Bezirksamt, einen exklusiven Pflegeanbieter gegenüber anderen Wettbewerbern zu bevorzugen - zumal einige der Seniorenwohnhäuser wohl zu abgelegen für viele der Dienste sein könnten. „Keiner der Bewohner kann auch verpflichtet werden, den einen Pflegedienst in seinem Wohnhaus nutzen zu müssen“, so Fischer. Man müsse das dann wahrscheinlich immer im konkreten Einzelfall prüfen.

Trotz dieser Bedenken wurde der Antrag im Sozial-Ausschuss einstimmig angenommen und zur Entscheidung in die nächste Bezirksverordnetenversammlung (BVV) überwiesen. Die SPD sah zwar die Kritikpunkte Fischers, forderte aber, die Einrichtung eigener bezirklicher Pflegeeinrichtungen für zukünftige Planungen immer im Gesamtkonzept mitzudenken. Als positives Beispiel wurde hier das Seniorenzentrum Werner-Bockelmann-Haus in Charlottenburg genannt.

