Bauarbeiten: Friedhofswege und Zugänge werden gesperrt

Ab heutigem Montag gehen die Bauarbeiten im Friedhof In den Kisseln und im Wilhelm-von-Siemens-Park in Siemensstadt in neue Phasen.

Im Friedhof In den Kisseln verlagern sich die Arbeiten nun zum Eingang an der Ecke Radelandstraße und Kisselnallee.

Berlin. Zwei Vorhaben des Spandauer Straßen- und Grünflächenamtes gehen in ihren nächsten Bauabschnitt. Dies führt ab dem heutigen Montag (11. April) zu Sperrungen von Wegen und Zugängen in den betroffenen Anlagen. Im Wilhelm-von-Siemens-Park in Siemensstadt wird der Hauptweg ab Parkzugang Dihlmannstraße bis Kroppenstedtweg sowie der Kroppenstedtweg selbst ab Kreuzungspunkt Hauptweg bis Dihlmannstraße saniert und ist daher während der Arbeiten nicht mehr zugänglich.

Zusätzlich zu diesen sanierungsbedingten Sperrungen ist bereits seit Januar 2022 der südliche Weg (Parkweg parallel des Schuckertdamms bis Kroppenstedtweg) und der westliche Weg (Parkzugang Rohrdamm bis Parkzugang Dihlmannstraße) während der Landschaftsbauarbeiten gesperrt. Die voran genannten Wege werden dabei in wassergebundener Bauweise hergestellt, lediglich der Kroppenstedtweg wird in Verlängerung zum bereits hergestellten Abschnitt als asphaltierter Fuß- und Radweg ausgebaut.

Im Friedhof In den Kisseln werden die Wege nach und nach ausgebessert

Auch im Friedhof In den Kisseln dauern die Landschaftsbauarbeiten weiter an, hier werden nach und nach die Wege ausgebessert. Mit Abschluss der Arbeiten am Wegabschnitt 2 an den Abteilungen 128 bis 131a verlagern sich die Arbeiten nun zum Eingang an der Ecke Radelandstraße und Kisselnallee. Dazu wird voraussichtlich für eine Dauer von sechs Monaten der Zugang über Tor 2 an der Ecke Radelandstraße und Kisselnallee für Besucher und Gewerbetreibende gesperrt. Hier wird die Fläche mit einem Klinkerstein befestigt. Zusätzlich werden zum Schutz des wertvollen Baumbestandes Wurzelbrücken eingebaut. In der Zeit der Maßnahmen sollen – wie beim Wilhelm-von-Siemens-Park auch – die anderen Zugänge zur Grünanlage genutzt werden.

